Lies of P – So schneidet das Soulslike in internationalen Testwertungen ab

Der offizielle Release von Lies of P ist erst am 19. September 2023, doch viele Fachseiten konnten bereits vorab den Titel anspielen. Die Journalist*innen konnten sich ihr eigenes Bild vom Soulslike machen und haben ihre Meinung in Testwertungen kundgetan.

Mittlerweile ist das Embargo gefallen und die internationalen Testwertungen sind öffentlich einsehbar. Wir verraten euch, wie der Titel weltweit abschneidet.

Lies of P in Testwertungen: So schneidet das Soulslike ab

„Lies of P“ wird für PlayStation 5, Xbox Series X und PC erscheinen. Das Soulslike kommt bei den Tester*innen überdurchschnittlich gut weg, wenn auch noch mit etwas Luft nach oben:

Auf Metacritic bekommt das Spiel 82 von 100 möglichen Punkten , wenn alle Plattformen zusammengerechnet werden. Die einzelnen Plattformen streuen zwischen 81 und 84 Punkten.

, wenn alle Plattformen zusammengerechnet werden. Die einzelnen Plattformen streuen zwischen 81 und 84 Punkten. Auf Opencritic sieht es ähnlich aus: Hier erreicht „Lies of P“ 83 von 100 möglichen Punkten.

Worum geht es? Wir schlüpfen in die Rolle von Pinocchio, allerdings findet sich der berühmte Kinderbuchheld in einer düsteren Umgebung wieder. Die fiktive Stadt Krat wurde von zerstörerischen Puppen in Schutt und Asche gelegt.

Anscheinend hat Meister Gepetto irgendetwas mit den Vorfällen zu tun. Deshalb muss sich Pinocchio auf die Reise nach seinem Schöpfer begeben, um den Grund für all das Elend herauszufinden.

Die düstere Stimmung wird durch den Gameplay-Trailer gut eingefangen:

Das wird gelobt: Kritiker*innen loben vor allem die Optik des Spiels. Die düstere Atmosphäre passe zum Soulslike-Gameplay und die Grafik sei überdurchschnittlich gut.

Außerdem soll sich das Kampfsystem geschmeidig anfühlen. Die vielen Waffenkombinationen und die taktischen Bosskämpfe seien Pluspunkte von „Lies of P“.

Das wird kritisiert: Das Storytelling soll nicht ganz durchdacht sein, generell sei die Story nur mittelmäßig. Zudem prangern einige das Dialogsystem an, bei dem Spieler*innen zwischen Wahrheit und Lüge wählen können.

Es soll keinen Unterschied beim Ende ausmachen, welche Dialogoptionen gewählt wurden. Kritiker*innen sei lediglich eine kleine Änderung aufgefallen sein.

Freut ihr euch schon auf „Lies of P“? Was haltet ihr von den Testwertungen? Schreibt es uns in die Kommentare!