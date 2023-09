Lies of P orientiert sich zwar teils stark an anderen Soulslike-Games, doch natürlich bringen die Verantwortlichen auch eigene Ideen ein. Hierzu zählt beispielsweise, dass eure eigenen Waffen zusammenbasteln dürft. Wir verraten euch nachfolgend in diesem Guide, wie das funktioniert.

Griff + Klinge = ?

Wo könnt ihr den Waffenbau erlernen? Innerhalb der ersten Spielstunden erreicht ihr das Hotel Krat, das für einige Überlebende des Chaos, das in der Stadt tobt, als Zuflucht dient. Dort trefft ihr unter anderem auf eine junge Frau namens Eugénie, deren Werkstatt sich vom Eingang aus rechts befindet.

Nach einem kurzen Gespräch könnt ihr mit ihrer Hilfe in einem Menü eure eigenen Waffen montieren. Danach geht es zudem ebenfalls an jedem aktivierten Stargazer.

Eine Waffe in im Soulslike besteht aus zwei Elementen: Einem Griff und einer Klinge. Diese Bauteile in eurem Inventar könnt ihr nach Herzenslust kombinieren. Es ist beispielsweise möglich, eine Messerklinge an einen Speergriff zu montieren, auch wenn das letztendlich vermutlich nicht die beste Kombi wäre.

Was macht der Griff? Der Griff bestimmt in „Lies of P“ kurz gesagt, welche Angriffe ihr einsetzen könnt. Mit einem Schwert- oder Säbelgriff werdet ihr schwungvolle Hiebe ausführen, mit einem Hammergriff eher wuchtige Attacken. Ein Messergriff ist dafür eher Stiche geeignet.

Darüber hinaus solltet ihr schauen, welche Angriffsfähigkeiten euer gewählter Griff besonders verstärkt. Einige profitieren von der besonders hohen Skillung eines speziellen Charakter-Stats. Jede Waffe hat hierfür einen bestimmten Buchstaben-Stat angegeben und je höher dieser ist, desto stärker ist die Waffe.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Ihr könnt zwar theoretisch jeden Griff mit jeder Klinge kombinieren, doch ihr solltet idealerweise darauf achten, dass es zwischen beiden Bestandteilen eine gewisse Synergie gibt, dass sie einander ergänzen.

Was macht die Klinge? „Klinge“ ist in „Lies of P“ ein etwas irreführender Begriff, denn dieser bezieht sich nicht nur auf richtige Klingen (Messer, Schwerter), sondern auch auf Hammerköpfe oder Speerspitzen. Es bezeichnet also den oberen Teil eurer Waffe, mit dem ihr dem Gegner Schaden zufügt.

Die Klinge ist die wichtigste Komponente eurer Waffe, denn sie entscheidet vor allem darüber, wie viel Schutz euch euer Argumentationsverstärker im Kampf bietet. Mit ihr blockt ihr in der Regel gegnerische Attacken ab und je schwächer der Schutz der Klinge, desto mehr Schaden erleidet ihr.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Immer im Blick behalten solltet ihr des Weiteren das Gewicht eurer „Lies of P“-Waffe. Schwerere Waffen verlangsamen nicht nur euer Bewegungstempo, sondern brauchen natürlich auch deutlich länger, um sie zu schwingen. Diese Momente könnten im Zweifelsfall in einem Kampf entscheidend sein.

Abschließend möchten wir noch erwähnen, dass jede eurer Waffen im Soulslike einen Angriffs-Typ hat, zum Beispiel Hieb. Daneben findet ihr stets eines von drei Symbolen:

= — Dieses Zeichen zeigt euren Primärangriff an

— Dieses Zeichen zeigt euren Primärangriff an ︾ — Dieses Zeichen warnt euch, dass sie mit dieser Angriffsart weniger effektiv ist

— Dieses Zeichen warnt euch, dass sie mit dieser Angriffsart weniger effektiv ist – — Dieses Symbol bedeutet, dass euer gewählter Griff keine Angriffe dieser Art unterstützt

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Fabel-Künste & Upgrades

Was sind Fabel-Künste? Hierbei handelt es sich um Spezialangriffe, die euch vor allem in brenzligen Situationen aus der Klemme helfen können. Allerdings sind einige von ihnen schlichtweg zu langsam, als dass sie in der Praxis wirklich nützlich sind. Deshalb empfehlen wir euch ihr schnelle Fabel-Künste.

Diese sind in der Regel an leichtere Waffen gebunden. Sie machen zwar nicht ganz so viel Schaden wie die Fabel-Künste schwerer Waffen, doch sie sind im Kampf deutlich praktischer.

Upgrades bei Eugénie: In der Werkstatt eurer Freundin könnt ihr Waffen natürlich auch upgraden. Dafür benötigt ihr jedoch zwingend Mondsteine, die in „Lies of P“ anfangs eher rar gesät sind. Entsprechend gut solltet ihr euch überlegen, welche eurer Waffen ihr mit dem Material verbessern möchtet.

© Neowiz Games/Round 8 Studio/Fireshine Games

Für stärkere Upgrades benötigt ihr Sichelmondsteine, die ihr jedoch erst in späteren Arealen des Soulslikes finden könnt. Nach mehreren Spielstunden werdet ihr auch deutlich mehr dieser Upgrade-Materialien finden und ihr müsst sie euch nicht mehr allzu penibel einteilen.

„Lies of P“ ist seit dem 19. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.