LEGO Super Mario bringt neues Set mit drei Bösewichten heraus

Nintendo- und LEGO-Fans können mit den Super Mario-Sets ihre eigenen Level erstellen und so die Abenteuer von Mario und Co. nachspielen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Sets, die miteinander kombiniert werden können.

In diesem Sommer soll ein weiteres Set folgen, dass die beiden Unternehmen nun näher vorgestellt haben. PlayCentral verrät euch, welche Inhalte es im neuen Set geben wird.

LEGO Super Mario mit neuem Set: Das sind die Inhalte

Was ist im neuen Set enthalten? Im Erweiterungsset Larry und Mortons Luftgaleeren gibt es insgesamt drei neue Bösewichte, die auf ihren Flugschiffen daherkommen. Neben Larry und Morton turnt nämlich ein böse schauender Gumba mit Kapitänshut auf einem der Luftschiffe herum.

Es gibt sogar eine Besonderheit: Sobald wir LEGO Mario, LEGO Luigi oder LEGO Peach in die Cockpits setzen und die Luftgaleeren fliegen lassen, gibt es Soundeffekte. Diese simulieren ein Kanonengefecht.

© LEGO/Nintendo

Mortons Luftgaleere lässt sich öffnen, um daraus eine Battlezone für ein LEGO Super Mario Level zu erschaffen. Darin muss Morton umgestoßen werden, um ihn zu besiegen.

Das Set beinhaltet insgesamt 1.062 LEGO-Steine und ist für alle ab 8 Jahren geeignet. Es sollte also nicht allzu komplex sein, die LEGO-Luftschiffe aufzubauen.

Wie teuer ist das Set? Das LEGO-Set wird zu einem Preis von 84,99 Euro angeboten. Es soll ab dem 1. August 2023 lieferbar sein.

Wer sind Larry und Morton? Die beiden Koopalinge hatten ihren ersten Auftritt in Super Mario Bros. 3, das 1988 auf dem NES erschien. Sie gehören zu insgesamt sieben Koopalingen, die Mario und Luigi das Leben schwer machen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In New Super Mario Bros. U Deluxe tauchten die Bösewichte beispielsweise als Endbosse einer jeden Welt auf. Zusätzlich können die Koopalinge in Mario Kart 8 Deluxe als spielbare Fahrer ausgewählt werden.

Solltet ihr kein Fan von Super Mario sein, aber trotzdem gerne einmal LEGO-Sets probieren wollen, könnten die LEGO-Sets aus dem Marvel-Universum etwas für euch sein.