LEGO Party enthüllt – Spiel ab 30. Sept. 2025 auf allen Konsolen verfügbar

LEGO Party hat endlich ein Veröffentlichungsdatum! Nachdem es während des Summer Games Fest angekündigt wurde, hat dieses Multiplayer-Spiel nun einen festen Starttermin. Am 30. September 2025 kannst du dich mit deinen Freunden auf ein spannendes Abenteuer begeben und die virtuellen Spielbretter mit LEGO-Avataren erkunden.

In LEGO Party erwarten dich verschiedene Spielbretter, die als Challenge Zones bekannt sind. Hier stellst du dich brick-basierten Hindernissen und trittst gegen andere an, während du Drachen, Kobras und mehr ausweichst. Das Spiel erinnert zwar an Mario Party, hat jedoch seinen eigenen LEGO-Charme, der es zu einem einzigartigen Partyspiel macht.

Plattformen und Details zur Veröffentlichung

Welche Plattformen werden unterstützt? LEGO Party wird für eine Vielzahl von Plattformen verfügbar sein. Dazu gehören die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und der PC über Steam. Eine Version für die Nintendo Switch 2 wurde bisher noch nicht bestätigt. Dadurch wird das Spiel eine zugängliche Wahl für alle, die auf älteren Konsolen spielen und sich über den Verlust von Support bei Spielen wie Genshin Impact ärgern.

Das Spiel unterstützt bis zu vier Spieler, was es perfekt für ein Gruppentreffen oder eine Party macht. Mit 60 unterschiedlichen Minispielen, die zwischen den Challenge Zone-Events stattfinden, bietet LEGO Party jede Menge Abwechslung. Du kannst zudem deinen eigenen Avatar gestalten, indem du aus einer Vielzahl von LEGO-Minifiguren-Items aus realen Sets wählst.

Vorbestellung und Preise

Wie und wo kannst du LEGO Party vorbestellen? Ab dem 7. August 2025 kannst du LEGO Party vorbestellen. Physische Kopien sind bei deutschen Einzelhändlern verfügbar, obwohl GameStop keine Option mehr ist. Der Preis für die physische Version liegt bei etwa 41 Euro. Digitale Vorbestellungen sind für den PC und die Xbox Series X|S bereits erhältlich und werden in Kürze auch im Nintendo eShop und PlayStation Store verfügbar sein. Der Preis für das digitale Vorbestellpaket liegt bei etwa 36 Euro für die Xbox und 32 Euro auf Steam.

Beide Vorbestelloptionen, ob physisch oder digital, beinhalten ein Bonus-Paket mit fünf zusätzlichen Minifiguren für das Spiel. Die genauen Figuren sind noch nicht bestätigt, aber es wird vermutet, dass sie nicht sofort im Basisspiel verfügbar sein werden.

Fazit zu LEGO Party

Warum solltest du LEGO Party in Betracht ziehen? Ob du bereits ein Fan von Mario Party bist oder einfach nur ein neues Multiplayer-Spiel suchst, LEGO Party könnte genau das Richtige für dich sein. Mit seinem einzigartigen LEGO-Stil, den zahlreichen Minispielen und der Möglichkeit, deinen eigenen Avatar zu erstellen, bietet es eine Menge Spaß für dich und deine Freunde. Überlege dir, ob du es vorbestellen möchtest, um die zusätzlichen Minifiguren zu sichern.

Planst du, LEGO Party zu deiner Liste der Multiplayer-Spiele für dein nächstes Treffen hinzuzufügen? Wirst du es vorbestellen, um einige Bonus-Minifiguren zu erhalten? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!