LEGO Party bringt 2v2-Showdowns als neue Minispiel-Herausforderung

Auf der diesjährigen Summer Game Fest wurde ein Spiel präsentiert, das die Herzen der Fans von Partyspielen höherschlagen lassen dürfte: LEGO Party. Viele der vorgestellten Spiele erinnerten an bekannte Titel, doch keines so sehr wie LEGO Party an Mario Party. Vom Namen über das Brettspiel-Layout bis hin zu den Minispielen ist die Ähnlichkeit unverkennbar. Doch nach rund 40 Minuten Spielzeit wird klar, dass Entwickler SMG Studios nicht nur kopieren möchte, sondern plant, seinen eigenen Platz im Party-Genre zu finden.

LEGO Party nimmt sich einige Freiheiten, um sich von Mario Party abzuheben. Während das Ziel darin besteht, die meisten Goldenen Steine zu sammeln, dient die Währung der Studs als Hauptwährung und Tiebreaker. Deine gewählte LEGO-Figur bewegt sich über das Spielfeld und löst Ereignisse auf bestimmten Feldern aus, bevor es dann nach den Zügen aller vier Spieler Zeit für ein Minispiel ist. Die Gewinne aus den Studs werden gezählt und es geht zurück aufs Brett für die nächste Runde.

Ein neuer Herausforderer für Partyspiele

Was macht LEGO Party einzigartig? SMG Studios hat einige interessante Entscheidungen getroffen, die LEGO Party von seinen Konkurrenten abheben. Eine bemerkenswerte Neuerung sind die Kampfplättchen, die Minispiele zwischen den Minispielen auslösen und immer 2v2-Showdowns sind. Das sorgt dafür, dass niemandes Zeit verschwendet wird, auch wenn nicht die volle Spieleranzahl erreicht ist und CPU-Spieler einspringen.

Ein weiteres einzigartiges Element ist, dass die Platzierung in den Minispielen die Reihenfolge auf dem Brett beeinflusst. Anstatt die gleiche Zugreihenfolge beizubehalten, bestimmt der Rang im letzten Minispiel die Zugreihenfolge. Dies kann in den späteren Runden entscheidend sein, wenn es um den Erwerb von Goldenen Steinen geht, die nur ein paar Felder entfernt sind.

Die Minispiele im Detail

Welche Minispiele bietet LEGO Party? Die Minispiele erinnern stark an bekannte Spiele aus Mario Party, entfalten jedoch ihren Reiz, wenn sie das LEGO-Thema aufgreifen. Ein Beispiel ist ein Spiel, bei dem die Spieler eine möglichst große Kugel aus LEGO-Steinen bilden müssen, die beim Zusammenstoß mit anderen Kugeln an Größe gewinnt.

Ein weiteres Minispiel fordert die Spieler auf, den höchsten Turm aus LEGO-Steinen zu bauen. Flache LEGO-Teile fliegen auf den Turm zu und müssen im richtigen Moment gestoppt werden. Überstehende Teile werden abgeschnitten, was den Turm schmaler macht, während er wächst. Ein anderes 2v2-Spiel erfordert Teamarbeit, um verschieden große LEGO-Steine auf einem vertikalen Brett zu platzieren und darauf zu springen, um den Gipfel vor dem gegnerischen Team zu erreichen.

LEGO’s Crossover-Potenzial

Welche Zukunft hat LEGO Party? LEGO ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Popkultur-Phänomenen, was LEGO Party viele Möglichkeiten für Erweiterungen bietet. Derzeit ist nur eine Zusammenarbeit mit LEGO Ninjago bekannt, aber zukünftige Inhalte könnten weitere beliebte LEGO-Kooperationen umfassen, sofern die Lizenzen stimmen. Zwar besteht die Möglichkeit, dass beliebte LEGO-Kollaborationen als DLCs angeboten werden, aber wie genau zukünftige Inhalte gehandhabt werden, ist noch nicht bestätigt.

Für die Zukunft von LEGO Party gibt es viel Potenzial, und das Spiel könnte sich als ernstzunehmender Konkurrent im Partyspiel-Genre etablieren. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie SMG Studios diese Gelegenheit nutzt, um Mario Party und anderen etablierten Titeln Druck zu machen.

Was denkst du über das neue LEGO Party? Glaubst du, es könnte Mario Party den Rang ablaufen? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!