LEGO Party – Neues Multiplayer-Abenteuer für Switch, PS4/5, Xbox angekündigt

LEGO hat auf dem Summer Game Fest 2025 ein neues Multiplayer-Spiel angekündigt, das stark an die beliebte Mario Party-Reihe erinnert. Das Spiel trägt den Namen LEGO Party und bietet den Spielern die Möglichkeit, ihre LEGO-Avatare in einem Brettspiel-inspirierten PvP-Abenteuer zu steuern. Es verspricht das typische chaotische und unvorhersehbare Flair eines Partyspiels, gepaart mit dem charakteristischen LEGO-Stil.

Ein neues Multiplayer-Erlebnis

Was macht LEGO Party besonders? LEGO Party unterscheidet sich von bisherigen LEGO-Spielen durch seinen Fokus auf Multiplayer-Action im Stil eines Brettspiels. Spieler treten in verschiedenen „Challenge-Zonen“, also Spielbrettern, gegeneinander an. Dabei warten zahlreiche gefährliche LEGO-Hindernisse wie Drachen und Kobras auf die Teilnehmer. Das Spiel verspricht eine Mischung aus Spannung und Spaß, wie man sie von LEGO gewohnt ist.

Ein weiteres Highlight des Spiels sind die über 60 Minispiele, die den Spielern zur Verfügung stehen. Diese Minispiele sind entscheidend, um das Match zu gewinnen und möglicherweise goldene LEGO-Steine zu sammeln, ähnlich wie die Goldsterne in Mario Party.

Plattformen und Verfügbarkeit

Auf welchen Plattformen wird LEGO Party verfügbar sein? LEGO Party wird im Jahr 2025 auf den Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Die genauen Details zum Erscheinungsdatum sind noch nicht bekannt, aber das Spiel kann bereits auf Wunschlisten hinzugefügt werden, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Ob es auch eine spezielle Version für die möglicherweise kommende Switch 2 geben wird, ist derzeit noch unklar. Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, da es das Potenzial hat, ein breites Publikum anzusprechen, das sowohl LEGO als auch Partyspiele liebt.

Vergleich mit anderen LEGO-Spielen

Wie unterscheidet sich LEGO Party von anderen LEGO-Spielen? Auf dem Summer Game Fest wurde neben LEGO Party auch LEGO Voyagers vorgestellt, ein Koop-Spiel, das an das beliebte It Takes Two erinnert. Während LEGO Voyagers Teamarbeit und Kooperation in den Vordergrund stellt, zielt LEGO Party darauf ab, mit chaotischen und unterhaltsamen Wettbewerben zu begeistern.

Der Reiz von LEGO Party liegt in der Kombination aus Brettspielmechanik und den typischen LEGO-Elementen, die es zu einer einzigartigen Ergänzung im LEGO-Spieluniversum machen. Fans können sich auf eine Vielzahl von Herausforderungen und Überraschungen freuen, die in dieser Form bisher einzigartig sind.

Freust du dich darauf, ein neues chaotisches Brettspiel mit LEGO-Figuren zu spielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten mit!