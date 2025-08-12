LEGO enthüllt Hogsmeade Village Edition – für Harry Potter Fans ein Muss!

LEGO hat die Veröffentlichung der Harry Potter Hogsmeade Village Collectors’ Edition für den 1. September 2025 angekündigt. Dieses Set, das aus 3228 Teilen besteht, richtet sich an alle Fans des magischen Universums und bietet eine detailgetreue Darstellung des winterlichen Hogsmeade-Dorfes, komplett mit 12 Minifiguren. Das Set beinhaltet die ersten LEGO-Versionen des Scherzartikelladens von Zonko und des Gasthauses Zum Eberkopf, sowie Honigtopf, Scrivenshafts Federladen, Dervish und Banges, Die Drei Besen und die Eulerei.

Zusätzlich zu den Hauptgebäuden gibt es viele spaßige Elemente, die Fans der Serie schätzen werden. Dazu gehören Explodierende Bonbons, Butterbier, Schleichoskope, ein Denkarium und ein Porträt von Ariana Dumbledore, das einen geheimen Durchgang verbirgt. Das Set ist so konzipiert, dass es im Maßstab zu anderen bereits veröffentlichten Sets wie LEGO Winkelgasse und LEGO Gringotts Zaubererbank passt und mit diesen verbunden werden kann.

Besonderheiten der Hogsmeade Collectors’ Edition

Welche Minifiguren sind im Set enthalten? Das Set enthält eine beeindruckende Sammlung von 12 Minifiguren, darunter Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger, Horace Slughorn, Madam Rosmerta, Mrs. Flume, Katie Bell, Draco Malfoy, Professor McGonagall, Cornelius Fudge, Aberforth Dumbledore und einen Ladenangestellten. Außerdem gibt es ein Pferd und eine Kutsche, um die Szenarien noch realistischer zu gestalten.

Wann ist das Set verfügbar? Für LEGO Insider wird das Set im Early Access ab dem 31. August 2025 um 21 Uhr verfügbar sein. Die breite Öffentlichkeit kann ab dem 4. September 2025 zuschlagen. Der Preis für dieses umfangreiche Set liegt bei 399,99 Euro, und es wird exklusiv im LEGO Shop erhältlich sein.

LEGO Harry Potter Promotions im September 2025

Welche zusätzlichen Sets gibt es als Geschenk? Zur Feier des Back to Hogwarts Day gibt es drei spezielle Geschenksets beim Kauf von LEGO Harry Potter Produkten:

LEGO Harry Potter Hogwarts Castle: Raum der Wünsche – Ein 202-teiliges Set mit authentischen Details. Erhältlich vom 1. bis 7. September 2025, solange der Vorrat reicht. Mindestkaufbetrag: 130 Euro.

LEGO Harry Potter Quidditch-Unterricht – Ein verspieltes Set, das die Szene nachstellt, in der Harry Potter die Quidditch-Regeln lernt. Verfügbar im gleichen Zeitraum. Mindestkaufbetrag: 40 Euro.

LEGO Harry Potter Hogsmeade-Schild – Ein kleines Metallornament für die Heimdekoration, verfügbar für LEGO Insider-Mitglieder, die das neue Hogsmeade Village Collectors’ Edition Set erwerben.

Die LEGO Harry Potter Hogsmeade Village Collectors’ Edition bietet eine detaillierte und unterhaltsame Möglichkeit, das magische Universum in deinem Zuhause zum Leben zu erwecken. Mit den zahlreichen Minifiguren und ikonischen Gebäuden ist es ein Muss für jeden Fan.

Was hältst du von diesem neuen LEGO Harry Potter Set? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!