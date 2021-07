Der renommierte Hollywood-Regisseur Ridley Scott („Aliens“, „Gladiator“) hat mit „The Last Duel“ einen neuen bombastischen Film gedreht, der noch in diesem Herbst in die Kinos kommt.

Zur hochkarätigen Besetzung gehören Matt Damon („Good Will Hunting“, „Der Marsianer“), Ben Affleck (Batma-Darsteller in „Batman v Superman“ und „Justice League“), Adam Driver (Kylo Ren aus „Star Wars“) und Emmy-Preisträgerin Jodie Comer („Killing Eve“) neben einigen mehr. Das Besondere an der Produktion ist außerdem, dass Matt Damon und Ben Affleck selbst zusammen das Drehbuch geschrieben haben, basierend auf einer wahren, historischen Begebenheit.

Im nun veröffentlichten ersten Trailer liefern sich Matt Damon und Adam Driver ein brutales Duell um Leben und Tod, bei dem es nur einen Sieger geben kann. Mit über 3,5 Millionen Klicks wird das Video zum viralen Hit. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild machen:

Darum geht es bei The Last Duel

Die Story spielt in Frankreich des 14. Jahrhunderts und erzählt eine wahre Geschichte: Im Jahr 1386 kommt es zu einem Streit, das wie damals üblich vor Gericht mit einem brutalen Duell auf Leben und Tod ausgetragen wird. Dabei handelt es sich um das letzte offizielle Duell, bevor man sich im Mittelalter von dieser brutalen Methode verabschiedete.

Worum geht es? Marguerite de Carrouges (Comer), Ehefrau des angesehenen Ritters Jean de Carrouges (Damon), bezichtigt den befreundeten Ritter Jacques Le Gris (Driver) der Vergewaltigung. Als Graf Pierre d’Alencon (Affleck) jedoch die Anklage abweist, geht dieser bis zum König Charles VI und fordert einen Gerichtskampf. Während der Beschuldigte seine Unschuld beteuert, liefern sich die beiden Männer einen brutalen Zweikampf und gehen für die Wahrheit in den Tod. Die Frage ist nur, was ist die Wahrheit?

See all new images from #TheLastDuel in theaters October 15. pic.twitter.com/zwTjNz1iV4 — The Last Duel (@TheLastDuelFilm) July 20, 2021

Wann kommt The Last Duel in die Kinos?

Das historische Ritter-Epos von 20th Century Studios und Disney ist für den 15. Oktober in den US-Kinos angekündigt. Ein deutscher Kinostart ist bereits ein Tag früher am 14. Oktober 2021 geplant. Inzwischen ist auch das offizielle Kinoplakat zum Film erschienen.