Kill Bill 3: Maya Hawke wäre bei einem möglichen Nachfolger sofort mit dabei

Der Name Quentin Tarantino dürfte den meisten Film-Liebhaber*innen wohl ein Begriff sein: Kein Wunder, hat er sich doch mit brutalen und wirkungsvollen Werken wie „Pulp-Fiction“, „Django Unchained“ und „Kill Bill“ in die Herzen der Fans gedreht.

Zum letzten Titel gibt es außerdem neue Gerüchte: Eigentlich war „Kill Bill“ ein Zweiteiler, doch mittlerweile hat Tarantino die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass ein dritter Film kommen könnte. Sollte es dazu kommen, wäre Schauspielerin Maya Hawke wohl auf jeden Fall dabei.

Wie stehen die Chancen für Kill Bill 3?

WIe Comicbook berichtet, fragte man Tarantino bei dem diesjährigen Film-Festival in Rom, ob sein nächster Film „Kill Bill 3“ wird. Der Regisseur antwortete frei heraus „Warum nicht?“ Tarantino scheint also durchaus gewillt zu sein, das Franchise noch einmal zu besuchen.

Doch wie man den beliebten Regisseur kennt, hat er bereits viele andere Projekte im Hinterkopf. Als nächstes wollte er außerdem erst einmal eine Komödie machen, wie er mitteilte. Wenn man nach seinen bisherigen Werken geht, dürften Zuschauer*innen das Lachen im Halse stecken, sollte seine Komödie ebenfalls in einem Blutbad enden.

Auch Schauspielerin Maya Hawke wurde zu den Gerüchten befragt. Sie ist nicht nur die Tocher von Uma Thurman, die in „Kill Bill Volume 1 und 2“ die Braut verkörperte, sondern hat auch schon selbst in einem Tarantino-Film mitgespielt, nämlich in „Once Upon a Time in Hollywood“. In einem Interview mit dem Guardian verriet sie, jederzeit wieder mit Tarantino arbeiten zu wollen:

„Es gibt immer irgendwelche Gerüchte. Quentin lebt nach seinem eigenen verdammten Terminkalender. Er macht, was immer er gerade machen will. Aber ich kenne ihn schon mein ganzes Leben und wenn er jemals wieder mit mir arbeiten möchte, wäre ich natürlich sofort dabei“, erzählte Hawke.