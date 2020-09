Innerhalb der exklusiven Ausgabe 329 von Game Informer haben die Entwickler von Kena: Bridge of Spirits ein paar Details zum Spiel verraten. Einen Auszug finden wir jetzt online. Insbesondere die Frage, was die PS5 dem Spiel bietet, konnte nun weiter eingegrenzt werden. Wir fassen euch das Wichtigste schön übersichtlich zusammen!

Kena: Bridge of Spirits – Das sind die PC-Anforderungen

Kena: Bridge of Spirits hat mehr Features auf der PS5

Allem voran müssen wir wissen, dass der Titel kein direktes Next-Gen-Spiel wird. „Kena: Bridge of Spirits“ wurde für die PS4 entwickelt. Es erscheint für die PS4 und den PC via Epic Games Store. Doch es gibt ein paar Unterschiede, insbesondere in der Gegenüberstellung der PS4- und PS5-Version. Die PS5-Features wurden jedoch erst nachträglich verbaut, versichern die Entwickler.

Was ist auf der PS5 besser? Dank der SSD der PS5 profitiert das Spiel von schnelleren Ladezeiten. Vom Dashboard aus könne man das Spiel in 2 Sekunden starten.

Die Wälder seien zudem üppiger und dichter. Die Umwelt sieht also tatsächlich noch ein wenig anders aus auf der PS5.

Spielerisch gibt es über 100 kleine Kreaturen, die sogenannten „Rots“, die man in der Welt entdecken könnte. PS5-Spieler könnten potenziell alle 100 Monsterchen auf einmal auf den Bildschirm sehen. Das wird auf der PS4 jedoch nicht der Fall sein. Man könne hier zwar alle 100 Rot finden, aber sie werden „nicht alle visuell zur gleichen Zeit dargestellt“. Wenn man die gesamte Crew zeitgleich zeigen würde, wäre die Leistung nicht akzeptabel, erklärt Mike Grier, der Chief Creative Officer des Spiels.

© Ember Lab

Vorteile durch den DualSense-Controller

Beim DualSense-Controller der PS5 haben sie dafür gesorgt, dass die neue Technik bestmöglich zum Einsatz kommt.

Die Spieler können laut Aussagen der Entwickler die Anspannung des Bogens durch die adaptiven Trigger fühlen. Und sie setzen sogar noch einen drauf. Wenn man sich dazu entscheide, die Rot auszuwählen und dem Schuss hinzuzufügen, finde eine spürbare Animation statt.

Ein Rot ist beispielsweise eine Wolke und wenn sie von links nach rechts fliegt, spürt man es ganz einfach durch das haptische Feedback.

Kena: Bridge of Spirits für die PS5 angekündigt – Worum geht es im Spiel?

Designer Liz Fiacco erklärt, dass das haptische Feedback mehr Spielraum und Feedback liefere als die traditionellen Rumble-Features. Wir dürfen uns auf ein paar Experimente freuen. Die neuen Möglichkeiten mit dem DualSense-Controller sollen die Erfahrung auf der PS5 schließlich immersiver gestalten als auf der PS4.

Wichtige Details zum Spiel!

Außerdem haben die Entwickler in dem Rahmen noch ein paar Details bestätigt:

Keine Open-World, eher offen und linear

Basiert auf Unreal Engine 4

Keine Mikrotransaktionen

Kena erhält eine Vertonung

Kein Vollpreisspiel, also keine 60 Euro

Spielstunden überschaubar: „an einem Wochenende spielbar“

Bedenkt außerdem, dass ihr ein Gratis-Update erhaltet. Wenn ihr die PS4-Version kauft, könnt ihr kostenlos auf die PS5-Version updaten.

Werdet ihr dem Adventure eine Chance geben? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und schildert uns euren ersten Eindruck.