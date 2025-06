Jurassic World wird 10 – Fans diskutieren Sicherheitsfragen im Park

Es ist kaum zu glauben, dass Jurassic World heute sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Der Film, der 2015 veröffentlicht wurde, hat die Jurassic Park-Reihe neu belebt und weltweit Milliarden von Euro eingespielt. Trotz des finanziellen Erfolgs bleibt der Film unter Fans umstritten, da er viele neue Elemente einführte, die die ursprüngliche Prämisse veränderten. Während einige Fans die neuen Geschichten liebten, waren andere von bestimmten Entscheidungen verwirrt. Auch die eingefleischten Fans, die die Filme schätzen, haben immer noch Fragen, die sie bis heute beschäftigen.

Fragen zur Sicherheit im Park

Warum gibt es im Jurassic World Park so wenig Sicherheit? Der Jurassic World Themenpark, wie er im Film gezeigt wird, mag größer sein als der ursprüngliche Traum von John Hammond, doch die Sicherheitsvorkehrungen wirken unzureichend. Es scheint, dass grundlegende Prinzipien der Sicherheit vernachlässigt wurden, was im Notfall schmerzlich offensichtlich wird. Ein Beispiel dafür ist das Gyrosphere-Abenteuer, bei dem bei einer Notabschaltung nur ein einziger Mitarbeiter dafür zuständig war, die Besucher in Sicherheit zu bringen. In einem echten Notfall sollte ein Sicherheitsteam dafür verantwortlich sein, die gefährdeten Menschen zu schützen.

Ein weiteres Beispiel ist die Begegnung der Besucher mit den Pteranodons, bei der die Touristen in einem engen Bereich zusammengedrängt wurden, was sich als kontraproduktiv erwies. Wo waren die Sicherheitskräfte, die diesen Bereich hätten sichern sollen? Zwei Torwächter reichen nicht aus, um eine solche Situation zu bewältigen.

Dr. Henry Wus Wandel

Warum hat sich Dr. Henry Wu so sehr verändert? Als bekannt wurde, dass Dr. Henry Wu, verkörpert von BD Wong, in Jurassic World zurückkehrt, waren die Fans begeistert. In Jurassic Park war er ein ehrgeiziger Wissenschaftler mit Idealen. Doch in Jurassic World wirkt er mehr an Profit interessiert als an ethischen Debatten. Seine Entwicklung zu einem Charakter, der für Geld seine wissenschaftlichen Prinzipien opfert, fühlt sich für viele Zuschauer abrupt an.

Trotzdem wurde seine Rückkehr von den Fans geschätzt, insbesondere seine Kommentare zu den modifizierten Dinosauriern. Dies erklärt, warum die Dinosaurier im Film keine Federn haben, und ist ein Hinweis auf moderne Entdeckungen über Dinosaurier. Seine komplexe Charakterentwicklung wurde von den Zuschauern positiv aufgenommen, da sie eine Geschichte von Entdeckung, Verständnis und letztendlicher Erlösung erzählt.

Die Gyrosphären

Warum sind die Gyrosphären eine fragwürdige Attraktion? Die Einführung neuer und innovativer Möglichkeiten, um Besuchern den sicheren Blick auf Dinosaurier zu ermöglichen, ist durchaus nachvollziehbar. Doch die Gyrosphären scheinen nicht die beste Lösung zu sein. Selbst im Einführungsvideo, moderiert von Jimmy Fallon, werden Fragen zur Sicherheit dieser Fahrzeuge aufgeworfen. Das Design der Kugeln mag Besucher schützen, aber es erhöht auch die Isolation im Notfall.

Die Technik ermöglicht es den Gästen, durch das Feld zu rollen, ohne von Dinosauriern gesehen zu werden – außer von Indominus Rex. Doch die Gefahr, durch Dinosaurierkot zu rollen, scheint hoch, was den Spaß an der Fahrt schnell zunichtemachen könnte. Zudem zeigt der Film, dass die Gyrosphären einem Angriff von Indominus Rex nicht standhalten können, was ihre Sicherheit infrage stellt.

Der Indominus Rex

Warum wurde der Indominus Rex überhaupt erschaffen? Es ist schwer zu verstehen, warum der Park glaubte, dass Menschen das Interesse an Dinosauriern verlieren würden. Neue Attraktionen können einen Park beleben, aber warum einen gefährlichen neuen Dinosaurier erschaffen? Die Verantwortlichen für die Aufzucht von Indominus Rex scheinen von ihrem Verhalten überrascht zu sein, was unverständlich ist, da Tierpfleger in der Regel genau das Verhalten ihrer Schützlinge beobachten und verstehen sollten.

Militärische Nutzung von Dinosauriern

Warum wollte Vic Hoskins Dinosaurier für militärische Zwecke nutzen? Der Plan von Vic Hoskins, die Velociraptoren als Militäreinheit zu nutzen, ist ein zentraler Konflikt im Film. Er wollte die Intelligenz der Raptoren zu seinem Vorteil nutzen, indem er die Annahme traf, sie kontrollieren zu können. Die Idee, Dinosaurier als Waffen zu verwenden, erscheint weit hergeholt. Selbst frühere Filme zeigten, warum ein solcher Plan scheitern würde. InGen hätte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen sollen, doch Hoskins‘ Plan basiert einzig auf Owen Gradys Fähigkeit, die Raptoren zu trainieren.

Was denkst du über die Entscheidungen in Jurassic World? Teile deine Meinung in den Kommentaren!