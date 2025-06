Jurassic World Rebirth: Neuer Kinohit startet am 2. Juli 2025 mit Scarlett Johansson

Die Jurassic Park-Franchise begeistert weiterhin die Fans mit neuen Entwicklungen. Mit der baldigen Veröffentlichung von Jurassic World Rebirth, dem siebten Film der Serie, steht ein aufregender Sommer bevor. Dieser Film wird am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen und verspricht, mit einer neuen Besetzung und einer spannenden Handlung die Herzen der Zuschauer zu erobern.

Darüber hinaus wird der Streaming-Service Tubi am 1. Juli 2025 den beliebten Blockbuster Jurassic World kostenlos zur Verfügung stellen. Damit haben Fans die Gelegenheit, den erfolgreichen Neustart der Jurassic World-Reihe noch einmal zu erleben, bevor sie sich die neueste Fortsetzung im Kino ansehen.

Was erwartet dich bei Jurassic World Rebirth?

Was macht Jurassic World Rebirth besonders? Der neue Film, unter der Regie von Gareth Edwards, ist ein eigenständiges Sequel zu Jurassic World: Ein neues Zeitalter und bringt frischen Wind in die Dinosaurier-Saga. Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Ein neues Zeitalter ein. Die Dinosaurier haben sich in abgelegene, tropische Gebiete zurückgezogen, da die Umweltbedingungen auf der Erde für sie zunehmend ungünstig sind.

Das Team um Zora Bennett, gespielt von Scarlett Johansson, wird auf eine geheime Mission geschickt, um auf der verbotenen Insel Île Saint-Hubert seltene Dinosaurierarten zu finden. Diese könnten der Schlüssel zu einem revolutionären Medikament sein. Doch die Insel birgt viele Gefahren, darunter auch mutierte Dinosaurier, die sich in Isolation weiterentwickelt haben.

Tubi: Ein wachsender Streaming-Service

Warum ist Tubi so beliebt? Tubi hat in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen und zählt mittlerweile 97 Millionen monatlich aktive Nutzer. Der kostenlose, werbefinanzierte Streaming-Dienst bietet eine Vielzahl von Filmen und Serien, darunter auch viele beliebte Klassiker und Blockbuster.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich Tubi kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist der Dienst Teil der Tubi Media Group unter dem Dach von Fox Corporation und bietet ein umfangreiches Angebot an Inhalten, darunter auch exklusive Deals mit großen Studios wie Warner Bros. Discovery.

Weitere Filmhighlights im Juli auf Tubi

Welche Filme sind im Juli neu auf Tubi? Neben Jurassic World kommen am 1. Juli 2025 viele weitere spannende Filme auf Tubi. Hier eine Auswahl der neuen Titel:

Arrival

Jumanji (1995)

Minority Report

Final Destination

The Da Vinci Code

Robocop (1987)

Pulp Fiction

Terminator 2: Judgment Day

Forrest Gump

The Secret Life of Pets 2

Diese Filme und viele weitere sind Teil der neuen Juli-Liste von Tubi und bieten eine hervorragende Gelegenheit, einige der besten Filme der letzten Jahrzehnte kostenlos zu streamen.

