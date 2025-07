Jurassic World jetzt kostenlos streamen – Perfekte Vorbereitung für Rebirth!

Der Start des neuesten Films im Jurassic-Franchise, Jurassic World Rebirth, hat für frischen Wind gesorgt. Während der Film nun in den Kinos läuft, gibt es für dich eine großartige Möglichkeit, in die Anfänge der Jurassic World-Ära zurückzukehren. Am 2. Juli 2025 ist Jurassic World aus dem Jahr 2015 kostenfrei im Stream verfügbar geworden.

Die gesamte Jurassic Park/World-Reihe ist mit einem Abo auf Peacock streambar, doch nur ein Film dieser Franchise kann auf einem völlig kostenlosen Dienst gefunden werden. Am Mittwochmorgen hat Tubi seine Liste an frei verfügbaren Filmen und Serien erweitert, und dazu zählt auch Jurassic World. Dies bietet dir die perfekte Gelegenheit, vor deinem Kinobesuch für Jurassic World Rebirth, dein Wissen aufzufrischen.

Jurassic World und seine Bedeutung

Warum ist Jurassic World so ein wichtiger Film? Im Jahr 2015 hauchte Jurassic World der bereits legendären Reihe, die mit Steven Spielbergs Klassiker von 1993 begann, neues Leben ein. Der Film brachte Chris Pratt und Bryce Dallas Howard als neue Hauptdarsteller ins Spiel und erzielte über 1,67 Milliarden Euro an den weltweiten Kinokassen. Damit stellte er sich als einer der größten Kinoerfolge aller Zeiten heraus.

Die Veröffentlichung auf Tubi ermöglicht es dir, diesen Meilenstein der Filmgeschichte noch einmal kostenlos zu erleben und die Entwicklung des Jurassic-Universums besser zu verstehen, bevor du dich in die neuesten Abenteuer stürzt.

Neue Filme auf Tubi im Juli

Welche anderen Highlights gibt es auf Tubi? Neben Jurassic World hat Tubi am 1. Juli 2025 eine Vielzahl populärer Filme in sein kostenloses Streaming-Angebot aufgenommen. Hier findest du eine Auswahl an weiteren Titeln, die du diesen Monat genießen kannst:

12 Runden

2 Guns

8 Mile

A Most Violent Year

A Time to Kill

Alice, Darling

Amadeus (Theatrical Cut)

American Honey

Anger Management (2003)

Arrival

Arthur and the Invisibles

Baby’s Day Out

Barbershop

Barbershop 2: Back in Business

Baywatch (2017)

Beauty Shop

Because of Winn-Dixie

Belly

Belly 2: Millionaire Boyz Club

Blair Witch (2016)

Bones and All

Bringing Down the House

Broken City

Cadillac Records

Clemency

Colombiana

Cuban Fury

Culture of Winning

Death Wish (2018)

Déjà Vu

Destroyer

Dirty Rotten Scoundrels

Don’t Tell a Soul

Dumm und Dümmer

Escape Plan

Escape Plan 2: Hades

Escape Plan: The Extractors

Final Destination

Final Destination 2

Final Destination 3

Final Destination 5

Finding Felt

First Blood

Flashdance

Forrest Gump

Fried Green Tomatoes

Get Off My Lawn

Get On Up

Good Burger

Goon: The Last of the Enforcers

Hitman

Hitman: Agent 47

Hot Summer Nights

Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub

I, Robot

Jinn

Juice

Jumanji (1995)

Jumping the Broom

Jungle 2 Jungle

Jurassic World

Lara Croft: Tomb Raider

Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens

Legenden der Leidenschaft

Major Dad

Minamata

Minority Report

Miss Undercover

Miss Undercover 2: Fabelhaft und bewaffnet

Keine Strings Attached

Non-Stop

Obsessed (2009)

Outlaws

Pale Rider

Paranormal Activity: Die Gezeichneten

Friedhof der Kuscheltiere (2019)

Phenomenon

Planet 51

Pootie Tang

Pride and Glory

Pulp Fiction

Quarantine 2: Terminal

Rango

Redemption

Richie Rich

Riddick

Robocop (1987)

Robocop (2014)

Robocop 2

Robocop 3

Rye Lane

Scooby-Doo

Scooby-Doo 2: Die Monster sind los

Sicario 2

Son of a Gun

Southside With You

Spotlight

Sweet Dreams

Terminator 2: Tag der Abrechnung

Für immer Single?

Das A-Team – Der Film

The Benchwarmers

The Birdcage

The Cable Guy

The Captive

The Core

Der Da Vinci Code – Sakrileg

Fast & Furious 8

The Final Play

The Grey

The Hills Have Eyes

The Invisible Raptor

The Longest Yard

The Menu

The Nun (2018)

The Outsiders

The Running Man

The Secret Life of Pets 2

Der Zauberer und die weiße Schlange

Thelma & Louise

Titanic

Top Five

Under the Silver Lake

Universal Soldier

Krieg der Welten

When You Finish Saving the World

Gefühlt Mitte Zwanzig

Wrecked

Zola

Jurassic World Rebirth als neuer Kinoknüller

Was macht Jurassic World Rebirth besonders? Der neueste Teil der Jurassic-Reihe, Jurassic World Rebirth, bringt erneut die Faszination der Dinosaurier auf die große Leinwand und verspricht packende Abenteuer. Mit einer Mischung aus neuen Charakteren und altbekannten Gesichtern hat der Film das Potenzial, ein weiteres Kapitel in der Erfolgsstory der Franchise zu schreiben.

Die Möglichkeit, Jurassic World kostenlos auf Tubi zu streamen, könnte für viele von euch ein Anreiz sein, sich noch intensiver mit der Geschichte der Jurassic World auseinanderzusetzen, bevor ihr den neuesten Teil im Kino genießt.

Was denkst du über die Möglichkeit, Jurassic World kostenlos zu streamen? Und freust du dich auf Jurassic World Rebirth? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!