iPhone 13 bei Proshop kaufen, ab sofort im Onlineshop verfügbar

Apple hat das iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 12 Pro Max offiziell mit allen Details vorgestellt. Der Startschuss für die Preoder ist nun gefallen, ab sofort kann jeder das neue Smartphone vorbestellen. Ausgeliefert wird es ab dem 24. September 2021. Auch Onlineshops wie Proshop setzen auf das neueste Apple-Produkt. Ihr könnt es in allen gängigen Onlineshops kaufen:

Hinweis: Wo die verschiedenen iPhone 13-Modelle gerade verfügbar sind, erfahrt ihr hier in diesem Übersichtsartikel, den wir regelmäßig aktualisieren. Außerdem empfehlen wir euch unserem Twitter-Account PlayCentral.de Deals zu folgen. Hier posten wir täglich die besten Angebote und Deals.

iPhone 13 bei Proshop kaufen

Ihr könnt die vier iPhone 13-Modelle in unterschiedlichen Farben kaufen. Das iPhone 13 Mini kommt in den Farben (PRODUCT)RED, Polarstern, Mitternacht, Blau und Rosé. Das iPhone 13 wird in den Farben Blau, Pink, (Product) Red und Schwarz erhältlich sein. Das iPhone 13 Pro und Pro Max kommt in vier Farben: Graphit, Silber, Gold, Sierra Blue.

Landingpage iPhone 13 bei Proshop

iPhone 13 Mini (128 GB)

iPhone 13 Mini (256 GB)

iPhone 13 Mini (512 GB)

iPhone 13 (128 GB)

iPhone 13 (256 GB)

iPhone 13 (512 GB)

iPhone 13 Pro (128 GB)

iPhone 13 Pro (256 GB)

iPhone 13 Pro (512 GB)

iPhone 13 Pro (1 TB)

iPhone 13 Pro Max (128 GB)

iPhone 13 Pro Max (256 GB)

iPhone 13 Pro Max (512 GB)

iPhone 13 Pro Max (1 TB)

Ab wann kann ich das iPhone 13 kaufen?

Ihr könnt das iPhone 13 seit dem 17. September 2021 vorbestellen, geliefert wird es ab dem 24. September 2021.

Wie viel kostet das iPhone 13?

iPhone 13 Mini (5,4 Zoll)

128 GB: 799,00 Euro

799,00 Euro 256 GB: 919,00 Euro

919,00 Euro 512 GB: 1.149,00 Euro

iPhone 13 (6,2 Zoll)

128 GB: 899,00 Euro

899,00 Euro 256 GB: 1.019,00 Euro

1.019,00 Euro 512 GB: 1.249,00 Euro

iPhone 13 Pro (6,06 Zoll)

128 GB: 1.149,00 Euro

1.149,00 Euro 256 GB: 1.269,00 Euro

1.269,00 Euro 512 GB: 1.499,00 Euro

1.499,00 Euro 1TB: 1.729,00 Euro

iPhone 13 Pro Max (6,68 Zoll)

128 GB: 1.249,00 Euro

1.249,00 Euro 256 GB: 1.369,00 Euro

1.369,00 Euro 512 GB: 1.599,00 Euro

1.599,00 Euro 1 TB: 1.829,00 Euro

Welche Händler verkaufen das iPhone 13?

Das iPhone 13 wird bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Alternate, Proshop, Otto, Saturn, MediaMarkt und Amazon zu werfen.