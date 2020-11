Nach dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro, könnt ihr ab sofort auch das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max vorbestellen. Die Preorder für die beiden Smartphone-Modelle ist am heutigen Freitag, den 6. November 2020 um 14 Uhr gestartet ist. Vorbestellen könnt ihr die beiden Apple-Geräte unter anderem in dem Onlineshop Cyberport, damit ihr es pünktlich am 13. November geliefert bekommt.

Das Apple iPhone 12 mini im Überblick

Apple bezeichnet das iPhone 12 mini als „kleinstes, dünnstes und leichtestes 5G-Smartphone der Welt.“ Es bietet ein randloses Super Retina XDR Display mit einer Größe von 5,4 Zoll, das über die neue Ceramic Shield-Front verfügt, die robuster ist als jedes Smartphone-Glas, das je hergestellt wurde und mit IP68-Klassifizierung führend in der Branche ist. Das iPhone 12 mini ist kleiner als das iPhone 12 mit einer Displaydiagonale von 6,1 Zoll.

Hier die Displaygröße der beiden iPhones im direkten Vergleich:

iPhone 12: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm

146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm iPhone 12 mini: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm

Details zum Display: Zwar verfügen beide Displays über das Super Retina XDR-Display, doch die Auflösung des iPhone 12 mini (2.340 x 1.080 Pixeln bei 476 ppi) ist kleiner. Das iPhone 12 hat eine Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixel bei 460 ppi. Hingegen weist es eine höhere Pixeldichte auf, weshalb die Draufsicht sogar noch besser sein könnte als beim größeren Modell.

Wie viel kostet das Apple iPhone 12 mini? Der Preis des iPhone 12 mini beginnt bei dem Modell mit 64 Gigabyte Speicher bei 778,85 Euro.

Apple Keynote: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, & iPhone 12 Pro Max vorgestellt

iPhone 12 Pro Max vs. iPhone 12 Pro

Gemeinsam mit dem iPhone 12 mini kann am 6. November das iPhone 12 Pro Max vorbestellt werden, dass sich an Anwender richtet, die das Maximum aus ihrem Phone herausholen möchten. Das Super Retina XDR Display vergrößert sich auf 6,7 Zoll bei nahezu identischer Größe wie das iPhone 11 Pro Max und bietet damit das größte Display, das es je auf einem iPhone gab, sowie die höchste Auflösung mit fast 3,5 Millionen Pixeln.

Hier die Displaygröße der beiden iPhones im direkten Vergleich.

iPhone 12 Pro-Auflösung – 2.532 × 1.170 Pixel

iPhone 12 Pro Max-Auflösung – 2.778 x 1.284 Pixel

Wie viel kostet das Apple iPhone 12 Pro Max? Der Preis des iPhone 12 Pro Max beginnt bei 1.217,50 Euro.