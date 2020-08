Instagram verlängert künstlich die Timeline durch vorgeschlagene Beiträge

Falls ihr heute schon den Feed in Instagram geöffnet und euch gewundert habt, wo die vorgeschlagenen Posts in der Timeline herkommen: Instagram respektive Facebook, denen die App gehört, war mal wieder fleißig aktiv. Sie haben die App nun angepasst, um die User länger bei der Stange zu halten.

Was sind vorgeschlagene Beiträge auf Instagram?

Vorgeschlagene Beiträge lautet das neue Stichwort. Ob es einem gefällt oder nicht, wird sich Timeline innerhalb der Instagram-App künftig um Postings von Leuten, Firmen oder allgemeinen Marken erweitern, denen ihr gar nicht folgt.

Die vorgeschlagenen Postings werden dann eingespielt, wenn ihr das Ende eures eigenen Feeds erreicht habt. Das bedeutet jedoch auch, dass ihr eure Timeline nur noch bis zu einem gewissen Punkt seht und wenn ihr „auf dem neusten Stand“ seid, sich die App vorbehält, euch andere Posts in die Timeline zu legen.

Es folgen also nicht wie früher direkt ältere Posts von den Accounts, denen ihr folgt. Hier greift Instagram jetzt zwischen, damit ihr euren Horizont erweitert. Ihr könnt euch auf Umwegen die weiteren Posts aus eurem Feed anzeigen lassen, indem ihr in der Übersicht auf „ältere Beiträge anzeigen“ klickt. Dann öffnet sich ein neuer Feed mit den älteren Beiträgen.

Das Ende eurer Timeline erreicht ihr übrigens, wenn ihr alle Posts aus den letzten 48 Stunden gesehen habt. So geht es danach in Zukunft weiter (zur Vergrößerung aufs Bild klicken):

Welche Beiträge werden vorgeschlagen? Es werden hier nicht irgendwelche Beiträge wie in „Entdecken“ vorgeschlagen. Viel mehr richten sich diese Vorschläge an Content-Ideen, denen ihr bereits folgt. Wenn ihr also Gaming-Seiten wie PlayCentral.de auf Instagram folgt, dann werden euch hier womöglich noch andere Gaming-Seiten oder die Insta-Seiten von Videospielen angezeigt.

Selbstverständlich wird es auch Werbeblöcke zwischen den vorgeschlagenen Posts geben. IGTV oder Reels werden hier noch nicht angezeigt, lediglich Bilder und Videos.

Vorgeschlagene Beiträge ein Widerspruch?

Vor 2 Jahren hat CEO und Co-Gründer Kevin Systrom sich dahingehend positioniert, dass sie „die Nutzer und ihre mentale Gesundheit im Gedächtnis behalten möchten“. Deshalb gibt es heute die End-of-Feed-Benachrichtigung. Dieses Werkzeug sollte den Benutzern vor Augen führen, wie viel Zeit sie mit der App verbringen und ein Schritt in Richtung mentale Gesundheit sein der User sein.

In der Praxis hieße das also, dass man dann am Ende des Feeds auch mal die App wieder schließen sollte, da die User schließlich auf dem neusten Stand sind und nicht unnötig mehr Zeit in der App verbringen müssten.

„Jeder Moment (in der App) sollte positiv und bewusst sein.“

Doch das neue Feature wirft diese Aussage nun über Bord. So ist das Unternehmen scheinbar von ihrer Aussage von vor 2 Jahren indirekt zurückgetreten. Die oberste Devise lautet nun, dass die User so viel Zeit wie möglich in der App verbringen. Nun heißt es:

„Wir möchten es einfach für die Leute machen, den (relevanten Inhalt) zu sehen, wenn sie am Ende ihres Feeds angelangt sind.“

TikTok, eine der konkurrierenden Social-Media-Plattformen hat dieses Feature übrigens schon länger. Hier gibt es einen Feed mit Inhalten, die im Grunde niemals enden. Es wird davon ausgegangen, dass dies ein wichtiger Punkt ist, weshalb die App so erfolgreich ist. Instagram kann nicht zuletzt deswegen wohl nicht auf solch ein Feature verzichten. Dazu kommen weitere Monetarisierungsmöglichkeiten durch den ansteigenden Werbeplatz.