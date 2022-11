Hollywood-Legende Harrison Ford meldet sich in Indiana Jones 5 ein letztes Mal als Indy-Darsteller mit einem neuen Kinoabenteuer zurück. Disney verfolgt aber noch mehr Pläne mit dem legendären Archäologen und Abenteurer. Wie Variety berichtet, arbeitet man bereits an mehreren neuen Projekten. Auch von einer Indiana Jones-Serie bei Disney+ ist die Rede. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wer wird der neue Indy-Darsteller?

Indiana Jones-Universum im Stil des MCU geplant

Laut ersten Meldungen plant das Studio mit einem umfangreichen Ausbau des beliebten Franchise in einem Indy-Universum, ähnlich dem Marvel Cinematic Universe. Damit würde eine Fülle an weiteren Filmen und Serien der Kultreihe folgen, die verschiedene Geschichten innerhalb einer Welt erzählen.

Erste Details gibt es noch nicht. Denkbar wäre jedoch, Geschichten vor oder nach den „Indiana Jones“-Filmen etwa als Serie zu entwickeln. Es muss dabei nicht zwangsläufig zu einer Neubesetzung des Publikumslieblings kommen. Stattdessen könnten auch bekannte Nebenfiguren ihre eigenen Abenteuer im Indy-Universum erhalten.

© Lucasfilm

Indiana Jones-Kultreihe feiert Jubiläum

Star Wars-Schöpfer George Lucas entwickelte vor über 40 Jahren mit seinem beliebten Han Solo-Darsteller Harrison Ford eine neue Filmreihe, die schnell Kultstatus erlangte.

Professor Henry Walton Jones Jr., der als Archäologe an der Universität von Chicago tätig ist, stürzt sich regelmäßig in Abenteuer auf der Suche nach Reliquien, historischen Kultgegenständen und Schätzen – ausgerüstet mit Hut, Revolver und Peitsche.

Regisseur Steven Spielberg setzte die Kultfilme „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981), „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989) für Lucasfilm um, gefolgt von dem weniger erfolgreichen und bei Fans umstrittenen vierten Teil „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ aus dem Jahr 2008.

Lucas entwarf bereits in den 1990er-Jahren eine erste Indiana Jones-Serie, die als Prequel „Die Abenteuer des jungen Indiana Jones“ einen jugendlichen Indy zeigt, der berühmten Persönlichkeiten der Geschichte begegnet. In einer Folge spielte sogar Harrison Ford höchstpersönlich mit.

© Lucasfilm

Indiana Jones 5 kommt 2023 in die Kinos

Bereits in der Vergangenheit wurden erste Versuche unternommen, einen Nachfolger von Indy in den Filmen einzubinden, doch diese kamen bei den Fans nicht besonders gut an.

In „Indiana Jones 5“ dürfte ein erneuter Versuch stattfinden, denn mit Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) ist die Patentochter von Indiana Jones im neuen Kinofilm zu sehen. Darüber hinaus wird Antonio Banderas („Zorro“) als alter Freund von Indy in die Geschichte eingeführt. Hier könnten die beiden Figuren ihre eigenen Spin-offs erhalten, wir dürfen gespannt sein.

Ein Kinostart für Indiana Jones 5 ist bereits für den 29. Juni 2023 bestätigt.