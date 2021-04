Disney und Lucasfilm bestätigten erst kürzlich den Produktionsstart von Indiana Jones 5, eine von Fans schon seit geraumer Zeit erwartete Fortsetzung der beliebten Indy-Filmreihe mit dem wohl letzten Auftritt von Harrison Ford als legendärer Abenteurer mit Hut und Peitsche.

Die Dreharbeiten beginnen im Sommer. Ein Kinostart wurde unlängst für den 29. Juli 2022 bestätigt. Jetzt ist scheinbar auch Indys neuer Gegenspieler in „Indiana Jones 5“ gefunden.

Lucasfilm bestätigt die Besetzung von Mads Mikkelsen in „Indiana Jones 5“. Über seine Rolle im Film wird bislang leider noch nichts verraten. Jedoch ist der dänische Schauspieler bekannt für seine vielen großartigen Bösewicht-Rollen, sei es als Bond-Gegenspieler in „Casino Royal“, als Dr. Lector in der Serie „Hannibal“ oder als Marvel-Bösewicht Kaecilius in „Doctor Strange“.

Auch in „Star Wars: Rogue One“ spielte er als Architekt des Todessterns mit und wird demnächst in „Phantastische Tierwesen 3“ als neuer Grindelwald-Darsteller zu sehen sein. Zuletzt sollte er sogar die Rolle des Vesemir in der The Witcher-Serie übernehmen.

Indiana Jones 5: Erste Story-Details noch geheim

Mit dem fünften Teil der Kultreihe von Regisseur Steven Spielberg nach einer Idee von „Star Wars“-Mastermind George Lucas wird der inzwischen knapp 80-Jährige Harrison Ford als Dr. Indiana Jones seine Abschiedsvorstellung geben. In „Indiana Jones“ wird Indy ein letztes Mal seinen legendären Hut, die Peitsche sowie eine Pistole in einen Koffer werfen und sich Kopfüber in ein neues Abenteuer stürzen. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy verkündete bereits, dass nach „Indiana Jones 5“ mit Harrison Ford die populäre Filmreihe enden wird.

Über die Handlung lässt das Studio die Fans aber weiterhin im Dunklen. Fest steht, dass in den vergangenen Jahren schon so manche Drehbuchversion durch unterschiedliche Hände gegangen sind. Regisseur James Mangold („Logan – The Wolverine“) nimmt sich nun selbst dem Skript an. Zuletzt wurde schon Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge für die weibliche Hauptrolle im Film bestätigt.

Harrison Ford als Indy ist legendär. © Lucasfilm

Indy-Soundtrack von John Williams gesichert

Auch auf die legendäre Musik der Filmreihe müssen Fans nicht verzichten: John Williams, Original-Komponist von „Star Wars“ und „Indiana Jones“, möchte es im Alter von knapp 90 Jahren noch einmal wissen und genau 40 Jahre nach dem ersten Teil „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) erneut den Soundtrack für einen weiteren Indy-Film mit Harrison Ford schreiben.

Unterdessen wurde ein neues „Indiana Jones“-Spiel von Bethesda angekündigt, das uns eine komplett neue Geschichte mit dem beliebten Abenteurer bringen soll. Man darf also gespannt sein. Vielleicht gibt es in Zukunft doch weitere Filme oder gar Serien, ähnlich wie im „Star Wars“-Franchise, als Spin-Offs.

