Indiana Jones 5: Harrison Ford trinkt fürs Intro vom digitalen Jungbrunnen

2023 wird Harrison Ford vermeintlich das letzte Mal in Indiana Jones 5 die Leinwand betreten. Gerade die Einleitungen in den Indiana Jones-Filmen sind bekannt dafür, den Zuschauer unvermittelt in die Handlung zu werfen.

Auch der fünfte Teil will sich hier nicht lumpen lassen und an vergangene epische Einleitungsszenen anknüpfen, wie die legendäre Szene mit der riesigen Steinkugel, die Indie zu überrollen droht. Dafür wird tief in die technische Trickkiste gegriffen, um Ford künstlich zu verjüngen.

Reise in die Vergangenheit

Beispiele für Verjüngungseffekte in Filmen gibt es genug. In „X-Mens Origin“ wird Patrick Stewart in seine jungen Tage zurückgeholt – in Gemini Man tritt Will Smith gegen sein 20 Jahre jüngeres Ich an. „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ war ein Film, der sich hauptsächlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat.

Trotz der beeindruckenden Möglichkeiten, die bereits vergangene Filme gezeigt haben, gab es auch immer wieder Grenzen der Technik und Kritik der Zuschauer, dass die Verjüngungskuren zu künstlich ausgesehen hätten.

In Indiana Jones werden die technischen Effekte auf ein neues Level gehoben. Dabei nutzen Effektspezialisten von ILM alte Archivaufnahmen von ihm und kombinieren sie mit aktuellem Material. Harrison Ford selbst ist äußerst überzeugt:

„Das ist das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe und es glaubwürdig aussieht. Ich denke, ich will gar nicht wissen, wie es funktioniert, doch es funktioniert. Das bringt mich jedoch nicht dazu, meine Jugend wieder herbeizusehnen. Ich bin froh, mir mein Alter verdient zu haben.“ Harrison Ford

Respekt vor dem Alter

Nur weil diese Technik gut funktioniert, wollte der Regisseur James Mangold trotzdem nicht den ganzen Film mit „Indie-Junior“ drehen und sein aktuelles Alter gebührend in den Film einbauen.

Einen weiteren alten Bekannten finden wir auch im Soundtrack. Hier legt John Williams einmal mehr Hand an. Williams hatte schon in vergangenen Indie-Filmen und bei Star Wars den Soundtrack komponiert. Er hatte außerdem angedeutet, dass es eines seiner letzten Werke, vor dem Ruhestand, sein könnte.

Der Titel des Films wird vermutlich erst mit dem ersten Trailer verkündet. Ins Kino kommen soll der Film am 29.06.2023. Seid ihr schon gespannt auf den neuesten Teil der Serie oder gehört ihr zum Team: „Indiana Jones ist und bleibt eine Trilogie?“