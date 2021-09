Ikeas Gaming-Möbel kommen im Oktober endlich in den Handel

In Zusammenarbeit mit Republic of Gamers (ASUS ROG) hat IKEA eine ganze Reihe an Einrichtungsgegenständen kreiert, die insbesondere den Gamer*innen unter euch zugute kommen sollen. Denn unter den Produkten sind über 30 Produkte zum Thema Gaming enthalten, von Stühlen über Tischen bis hin zu diversem Zubehör wie Becherhaltern oder Maus-Bungees.

Ikea bringt Gaming-Möbel auf den Markt

Unter dem Gaming-Mobiliar tummeln sich Schreibtische, Gaming-Stühle, Schubladeneinheiten und diverses Zubehör. Wichtig war IKEA hierbei, den Spielenden so nicht nur eine entsprechende Umgebung zu bieten, sondern auch allen Preisklassen und Zielgruppen gerecht zu werden. Insgesamt besteht die Gaming-Reihe deshalb nun aus sechs verschiedenen Produktfamilien:

UPPSPEL

HUVUDSPELARE

UTESPELARE

MATCHSPEL

GRUPPSPEL

LÅNESPELARE

Wann erscheint das Gaming-Sortiment? Die neuen Produkte rund ums Zocken sollen ab Oktober 2021 weltweit in den Einrichtungshäusern von IKEA eingeführt werden. Die Kollektion soll hierbei nicht limitiert erscheinen, sondern langfristiger Teil des Sortiments bleiben.

© IKEA

Die UPPSPEL-Serie: Diese Reihe ist diejenige, die in direkter Zusammenarbeit mit Asus ROG entstanden ist, während die übrigen indirekter von diversen Gaming-Partnern inspiriert worden sind. Highlight dieser Kollektion ist hierbei der Gaming-Schreibtisch. Die Tischplatte ist höhenverstellbar und in verschiedenen Größen erhältlich, also auch fürs Home Office eine echte Offenbarung. Auf der Rückseite des Tischs wird das Kabelmanagement erleichtert und ein USB-Anschluss bietet zusätzliche Lademöglichkeiten.

„Wir wissen viel über die Bedürfnisse, Schwachstellen und Erwartungen von Spielern und möchten Lösungen für ultimative, immersive Spielerlebnisse entwickeln.“ Johnny Chan, Asus Republic of Gamers-Designer

Die Preise der Uppsel-Serie

Gamingschreibtisch: 469,99 €

Vitrine: 69,99 €

Rechnergestell auf Rollen: 14,99 €

Schubladenelement auf Rollen: 99,00 €

Lochplatte: 20,00 €

Lochplattenzubehör jeweils 7,99€

Bild: 4,99€

Gaming-Chairs, Ringleuchten und mehr

Die restlichen Produkte wurden unter anderem auf Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit mit Asus Rog entwickelt und sind weniger auf die Hardcore-Gamer*innen fokussiert, sondern eher auf die Allgemeinheit. Ihre Aufgabe ist es, eine generelle Balance zwischen Funktion, Ergonomie, Design und Preis zu schaffen.

© IKEA

Hierzu zählen auch zwei verschiedene Gaming-Stühle aus der GRUPPSPEL- und der MATCHSPEL-Reihe, deren Kosten zwischen 49,99 Euro und 300,00 Euro liegen. Hinzu kommen Becherhalter, Nackenkissen, Mauspads, Ringleuchten und sogar eine Smartphone-Halterung, die allesamt der LÅNESPELARE-Serie angehören und zu überaus erschwinglichen Preisen erhältlich sein werden.