IKEA stellt 30 Gaming-Möbel von Asus und ROG vor

IKEA bietet nicht nur Möbel für Familien und Singles an: In Zukunft werden auch Gamer im schwedischen Möbelhaus fündig. Die Nachfrage nach Gaming-Produkten wächst Jahr für Jahr und so hat sich IKEA im vergangenem Jahr mit den Experten von Republic of Gamers (ROG) zusammengetan, um eine gesamte Kollektion an coolen wie ergonomischen und erschwinglichen Gaming-Möbeln zu entwerfen.

Nach Sonos, Unyq und LEGO entstand im vergangenen Jahr eine Kooperation mit den Gaming-Hardware-Experten der Gaming-Sparte ROG, die 2006 von Asus gegründet wurde und sich der Entwicklung der weltbesten Gaming-Hardware und -Software verschrieben hat. Das gemeinsame Ziel der Kreativpartner ist laut eigener Aussage den Komfort rund um das Spielerlebnis auf ein neues Level zu bringen.

Ikea hilft auf kuriose Art dabei, passende Möbel für PS5 und Xbox Series X zu finden

Gaming-Möbel von ROG bei IKEA

Inzwischen ist die erste Kollektion an Gaming-Möbeln fertig und wurde nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Entstanden ist die Produktionsreihe in den letzten Monaten im IKEA Entwicklungszentrum in Shanghai, wo Designer und Ingenieure von IKEA und ROG mehrere gemeinsame Workshops mit professionellen Gamern und Gaming-Fans durchführten, um die Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche der Communities zu ermitteln.

Wann kommen die Gaming-Möbel nach IKEA Deutschland? Der Startschuss für den Verkauf fiel bereits Ende Januar in China als Pilotprojekt, dem weltweit größten Gaming-Markt. Im Herbst 2021 – voraussichtlich Oktober – ziehen dann die Gaming-Produkte auch in die Einrichtungshäuser weiterer internationaler IKEA Märkte ein – auch in Deutschland. Die Produkte sind exklusiv in den IKEA Einrichtungshäusern sowie online über die eigene Website erhältlich.

There’s a little something for every type of gamer. Get the first look here👀 pic.twitter.com/z65xiBR0bp — IKEA (@IKEA) February 5, 2021

Im Sortiment erhältlich sind über 30 Gaming-Möbel – von Tischen, Stühlen, Aufbewahrungslösungen und Accessoires. Die Kollektion hört auf den Namen UPPSPEL und soll Gaming und Alltag verbinden sowie eine gesündere Form des Spielens ermöglichen. Ergänzt werden sie von den Kollektionen UPPKOPPLA, HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, LÅNESPELARE und GRUPPSPEL, die sich an Profis und Gelegenheits- Zocker gleichermaßen richten.

Auch andere Hersteller haben sich diesem Thema gewidmet und bieten ihre ganz eigenen Ideen von Gaming-Möbel an. Darunter befindet sich etwa das Bett für alle Videospiel-Junkies, die keine Stühle mehr benutzen möchten:

