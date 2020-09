Ikea macht jetzt 30 neue Gaming-Möbel – mit Asus

Gemeinsam mit Republic of Gamers (ROG) möchte Ikea coole neue Gaming-Möbel erschaffen. Immerhin sind Videospiele die Zukunft, oder? Das schwedische Möbelhaus ist offenbar nicht abgeneigt immer wieder neue Kooperationen einzugehen und hat sich nach Sonos, Unyq und LEGO deshalb nun mit den Gaming-Hardware-Experten von Asus verpartnert.

Ikea for Gaming: 30 neue Möbel und Zubehör

Bei 2,5 Milliarden Gamern weltweit bieten sich erschwingliche Preise für passende, bequeme und funktionale Möbelstücke wahrscheinlich wirklich an. Ikeas Wissen über die ästhetische Einrichtung von Wohnraum soll nun mit ROGs Kenntnissen über die Gaming-Community kombiniert werden und ergonomische Gaming-Möbel sowie passendes Zubehör entstehen lassen, das ein entspannendes und synergetisches Spielerlebnis zaubert.

Produziert werden sollen die rund 30 Produkte dabei im chinesischen Shanghai. Dort haben auch die Produktentwicklungsprozesse zwischen Designern, Ingenieuren, professionellen Spielern und Spieleliebhabern stattgefunden. Entstanden ist eine Liste voller Funktionen, die für eine qualitativ hochwertige Spielerfahrung und den zugehörigen Lifestyle erforderlich sind.

In Workshops in Shanghai haben sich Gamer, Designer und Ingenieure beraten. © IKEA

Wann erscheinen die Produkte? Die Gaming-Einrichtung soll im Februar 2021 erstmals in China eingeführt werden und ab Oktober 2021 in allen anderen IKEA-Märkten weltweit erhältlich sein. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bis wir unsere Wohnungen damit verschönern können.

Glücklicherweise gibt es noch andere Hersteller, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben und ebenfalls einige mehr oder weniger abgefahrene Gadgets erstellt haben, die uns das Gamerleben erleichtern sollen. Darunter das epische Bett für alle Videospiel-Junkies, die keine Stühle mehr benutzen möchten: