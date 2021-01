id Software arbeitet an unbekanntem VR-Spiel für 2021

In 2021 wird ein neues Spiel von id Software erscheinen, das uns in die virtuelle Realität entführt. Um was es sich dabei handelt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch vollends unbekannt. Es gibt jedoch ein paar Hinweise und Ideen, was es schließlich werden könnte.

Neues VR-Spiel von id Software

Woher stammt die Info? Dass id Software an einem neuen Spiel arbeitet, scheint in trockenen Tüchern. Ein australisches Rating, das am 22. Januar 2021 eingetragen wurde, deutet auf das unbekannte „PROJECT 2021A“ von id Software.

Was ist es für ein Spiel? Es soll sich dabei um ein VR-Spiel mit hohem Gewaltgrad und schwerwiegenden Themen handeln. Deshalb erhält es in Australien ein 18-Plus-Rating.

Nun stellt sich die Frage, handelt es sich um einen ganz neuen Titel oder wird sich das Spiel an eine andere Marke anlehnen?

Der naheliegendste Gedanke ist, dass id Software an einer VR-Umsetzung von DOOM Eternal arbeitet. Immerhin hat DOOM (2016) ein vollwertiges VR-Pendant bekommen, das heute als DOOM VFR bekannt ist.

Womöglich wurde „DOOM VFR“, das in 2017 erschien, noch einmal ordentlich aufgemöbelt und es erscheint ein entsprechender Nachfolger?

Die Entwickler konnten hier bereits die ersten Gehversuche im VR-Kosmos machen und haben gelernt, die VR-Technik entsprechend auf ihr Spiel zu projizieren.

Es könnte sich natürlich auch um eine andere Marke wie Quake oder eine ganz neue IP handeln. Doch Ersteres scheint am wahrscheinlichsten zu sein zum aktuellen Zeitpunkt.