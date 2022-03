„The House of the Dead“ erscheint als Remake noch einmal neu für die Nintendo Switch. Das steht schon länger fest, aber zuletzt war es eine ganze Weile sehr still um den Light-Gun-Shooter. Jetzt gibt es aber nicht nur endlich einen Release-Termin, sondern auch einen neuen Trailer.

House of the Dead-Remake komm schon bald für die Nintendo Switch

Die Nintendo Switch bekommt ein House of the Dead-Remake spendiert. Das wurde bereits im April 2021 mit einem ersten Trailer angekündigt, aber seitdem war es beunruhigend still um die Neuauflage des Light-Gun-Shooter-Klassikers. Jetzt können wir Entwarnung geben: Dem Titel geht es offenbar gut und er soll bald endlich erscheinen.

Releasetermin steht: Genauer gesagt gibt es jetzt sogar einen Launch- und einen Vorbestelltermin. Ihr könnt das „House of the Dead“-Remake nämlich schon ab dem 31. März 2022 vorbestellen. Release-Termin ist dann der 7. April. Es dauert also wirklich nicht mehr lange, bis der Railshooter zurückkehrt.

Neuer Trailer veröffentlicht! Hier könnt ihr euch direkt den neuen Trailer anschauen:

Was wurde überarbeitet? Eine ganze Menge. Das Remake zu „The House of the Dead“ bietet schickere Grafik und eine „moderne Steuerung“, soll sich aber sonst trotzdem sehr stark am Gameplay des Originals orientieren. Neben einem Fotomodus und verschiedenen Enden gibt es einen lokalen Koopmodus für zwei Spieler*innen, aber auch ein neuer Spielmodus mit „Horden untoter Monstrositäten“ soll mit an den Start gehen.

Fehlt eigentlich nur noch das passende Zubehör. Bisher gibt es keine offizielle Light-Gun-Halterung für die Joy-Cons der Switch, aber immerhin schon einige inoffizielle Versionen des Zubehörs. Wenn sich ein Spiel dafür eignet, dann ist es definitiv „The House of the Dead“ im Remake.

