Horizon Zero Dawn: Offiziell für PC angekündigt!

Es ist endlich offiziell. Nach diversen Gerüchten kündigte der Chef der PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, die PC-Version von Horizon Zero Dawn an.

Horizon Zero Dawn ab Sommer für PC

In einem Interview via PlayStation Blog bestätigte Hermen Hulst, dass eines der beliebten PS4-Exclusives seinen Weg auf den PC finden wird: „Horizon Zero Dawn“. Der frühere Managing Director von Guerrilla Games und jetziger Kopf der PlayStation Worldwide Studios räumte damit offiziell mit den Gerüchten um einen PC-Port auf. Die PC-Spieler dürfen sich sogar auf die Complete Edition des Action-Adventures freuen.

Bereits ab dem kommenden Sommer sollen wir mit Aloy auf dem Rechner die schönen Weiten der von unterschiedlichsten mechanischen Bestien bewohnten Natur erkunden können. Ein genaues Datum verriet er dabei nicht. Klar ist jedoch, dass die Complete Edition geboten wird. Diese enthält neben dem Hauptspiel unter anderem noch die Story-Erweiterung „The Frozen Wilds“.

Weitere Informationen zum PC-Release von „Horizon Zero Dawn“ sollen demnächst von Guerrilla Games folgen.

PC-Ports von PlayStation-Exclusives keine Regel

„Horizon Zero Dawn“ stellt nicht das einzige als PlayStation-Exclusive veröffentlichte Game dar, das im Nachhinein einen PC-Port erhält. Unter anderem wird und wurde so mit Death Stranding oder Detroit: Become Human vorgegangen. Jedoch soll von den Spielern nun nicht erwartet werden, dass dies zur Norm wird.

Hulst versichert, dass bei jedem Titel individuell entschieden wird, ob es einen PC-Port geben wird: