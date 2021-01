Horizon Forbidden West im Fokus, Horizon Zero Dawn PC-Patches verzögern sich

Horizon Forbidden West, der Nachfolger zum gefeierten Horizon Zero Dawn, wurde für PS5 und PS4 angekündigt und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Dafür legt Entwickler Guerrilla Games offenbar den gesamten Fokus zunächst auf das neue Action-Adventure.

Horizon Forbidden West hat oberste Priorität für Guerrilla Games

Denn neben der Entwicklung am Sequel müsste sich Guerrilla Games eigentlich noch um die PC-Version von Horizon Zero Dawn kümmern. In den Patchnotes eines kürzlich erschienen Updates dafür legen die Entwickler nun offen, dass der gesamte Fokus zunächst jedoch auf Horizon Forbidden West gelegt wird.

Was bedeutet das für PC-Spieler? Die müssen nun wohl etwas geduldiger sein, da sich die geplanten Updates für den PC-Port von „Horizon Zero Dawn“ verzögern werden, um den geplanten Release des Sequels einhalten zu können. Im genauen Wortlaut heißt es von Guerrilla Games:

„Während unser Team die Entwicklung unseres kommenden Titels Horizon Forbidden West weiterführt, werden nach diesem Patch weniger häufig Updates für Horizon Zero Dawn Complete Edition für den PC erscheinen.“

Release noch dieses Jahr für PS5 und PS4: Forbidden West wurde mit einem ersten Trailer im September 2020 angekündigt. Damals exklusiv für die PS5. Zwischenzeitlich ist aber bekannt geworden, dass es sich bei dem Titel um ein Cross-Gen-Game handeln wird, also ebenfalls für PS4 erscheint. Der Release soll schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen.

In dem Sequel erkundet ihr mit Aloy die Westküste der USA und entdeckt zum Beispiel die verwitterte Golden Gate Bridge. © SIE/Guerilla Games

Worum geht es bei Horizon Forbidden West?

Die Handlung von Forbidden West scheint am Ende von Zero Dawn anzusetzen. Damit ist die Fortsetzung weiterhin in einer postapokalyptischen Zukunft angesiedelt, in der fast die gesamte Menschheit von infizierten Maschinen ausgerottet wurde.

Wo spielt das Sequel? Kriegerin Aloy verlässt ihre Heimat, um sich auf eine Reise an die Westküste der USA zu begeben. Dabei sollen unter anderem Utah, Nevada und Kalifornien durchquert werden. Im ersten Trailer war bereits die verwitterte Golden Gate Bridge zu sehen, außerdem gibt es Unterwasserwelten zu entdecken.

Energie-Stürme und rote Seuche: Auf ihrer Reise wird Aloy Bekanntschaft mit neuen und gefährlichen Maschinen machen. Zudem wird die Welt von starken Energie-Stürmen und einer geheimnisvollen, roten Seuche heimgesucht, die Tier- und Pflanzenwelt infiziert. Aloy muss dieser Gefahr auf den Grund gehen.