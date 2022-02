Horizon Forbidden West – Arena freischalten für Challenges, was muss ich beachten?

In Horizon Forbidden West gibt es eine gigantische Arena, die nur darauf wartet, von Aloy erobert zu werden. Aber wie kann ich die Arena freischalten und was muss ich hier genau beachten? Wir klären euch alle wichtigen Sachverhalte rund um die Gladiatorenarena im Verbotenen Westen.

Alle Infos zur Arena in Horizon Forbidden West

Wann kann ich die Arena freischalten? Zunächst stellt sich die Frage, wann wir überhaupt die Arena betreten können, um dort Kämpfe respektive bestimmte Herausforderungen zu bestreiten. Und das ist erst ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Handlung möglich.

Es gibt im Grunde einen simplen Weg, um die Arena im Spiel freizuschalten. Aber Vorsicht, die Nebenmissionen spielen hierbei auch eine Rolle.

Wo befindet sich die Arena in Horizon Forbidden West?

In „Horizon Forbidden West“ gibt es lediglich eine einzige Arena. Ihr findet sie relativ mittig auf der Weltkarte: und zwar in der Nähe von Der Gedenkhain. Das Gebiet befindet sich in Richtung Südwest eurer GAIA-Basis.

Wenn ihr der Hauptgeschichte folgt, kommt ihr irgendwann hier vorbei – und zwar während der Hauptmission mit Kulrut. Dann könnt ihr Der Schlund der Arena betreten. In der Nähe gibt es ein Lagerfeuer, das euch als Schnellreisepunkt dient.

© Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Eröffnung der Arena

Um die Arena freischalten zu können, müsst ihr folgende Schritte befolgen und dann stehen euch die Herausforderungen bereit:

Schließe die Hauptmission mit Die Kulrut (Stufe 18) komplett ab. Ihr müsst den Kern allerdings nicht in die Basis bringen. Umgehend nach Abschluss der Hauptmission, wenn ihr AETHER in eurem Besitz habt, könnt ihr die Arena besuchen. Sprich mit Kalla außerhalb des Gedenkhains, um eine besondere Nebenmission zu erhalten: Eröffnung der Arena (Stufe 18) Schließe diese Nebenmission vollständig ab, um Zugang zu erhalten!

Der Punkt, an dem die meisten Spieler*innen scheitern, ist also der Umstand mit der Nebenmission. Diese Mission findet ihr in einer dedizierten Arena-Sektion im Missionsmenü.

Arena-Nebenmissionen abschließen, so gehts!

Um diese kleine Mission abzuschließen, müsst ihr Folgendes tun:

Besiege einen Rollrücken und sammle eine Rollrücken-Sehne

Sammle 2x Dornrücken-Stoßzähne

Die Quest Eröffnung der Arena sieht vor, dass ihr einen Rollrücken ausschaltet. Begebt euch also einfach zum Ziel, das auf eurer Karte markiert wird.

© Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Und hier wartet auch schon der Rollrücken. Es handelt sich hier um einen Questgegenstand, die Rollrücken-Sehne, deshalb müsst ihr ihn besiegen. Hier ein paar Tipps für den Kampf:

Zielt auf seinen Schwerkraftgenerator, das er verwendet, um Rüstungsplatten herbeizuziehen und sie wieder anzubringen. Das ist sehr effektiv, da ihr seine Verteidigung so dauerhaft lahmlegt und die zusätzliche Schockwelle richtet soliden Schaden an.

Beachtet, dass er eine starke Abwehr gegen Schockschaden und Frostschaden besitzt!

besitzt! Setzt ihm stattdessen mit Säureschaden zu und das Ganze wird ein easy Snack.

Danach sucht ihr einfach in der Nähe der Arena nach einem Dornrücken-Areal. Es gibt sogar zwei in unmittelbarer Nähe, einmal östlich und einmal nördlich.

Tipp zum schnellen Looten: Scannt einen Dornrücken mit eurem Fokus und markiert die Stoßzähne. Dann könnt ihr sie ganz einfach mit einem Scharfschützenbogen anvisieren und bei ausreichend Bumms ist er sogar mit einem Pfeil ab. Wiederholt das ein zweites Mal und schon habt ihr alle Teile für die Arena.

Wenn ihr alle Teile beisammen habt, könnt ihr sie zu Kalla bringen und dann stehen euch die Arena-Challenges zur Verfügung. Mögen die Kämpfe beginnen! Mit ausreichend Arenamedaillen könnt ihr euch mächtige Ausrüstung besorgen.