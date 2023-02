HoneyPuu scheitert an 30-Stunden-Stream. Wie gefährlich kann Schlafmangel werden?

Praktikantin, die keine Lust hat nur Kaffee zu kochen und deshalb lieber Artikel schreibt. Wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich Einhörner in alle Star Wars-Filme einbauen.

Tut euch selbst den Gefallen und achtet darauf, welche Warnsignale euch euer Körper sendet. Der weiß meistens am Besten, was gut für euch ist und was er braucht.

Bei diesen Folgen geht es weniger um einmaligen Schlafentzug durch eine Challenge oder eine lange Partynacht, sondern um dauerhafte, chronische Schlafprobleme . Allerdings ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie lange der Körper braucht, um sich von zu wenig Schlaf zu erholen. Es kann also sein, dass auch einmaliger Schlafentzug einen großen Impact auf euren Körper hat.

„So haben zum Beispiel Jugendliche mit Schlafproblemen ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen und ADHS. Ungenügender Schlaf wird außerdem mit vielen chronischen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht.“

Solche ewig langen Challenges erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So war Unge fast einen ganzen Monat lang live . Dabei hat er zwar geschlafen, sich aber in jeder freien Minute vor den PC gesetzt. Was steht dabei auf der Kehrseite ?

Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter.

Mit offenen Augen aber bei weitem nicht wach , gräbt sich HoneyPuu weiter durch den Nether, um den anderen beim Farmen zu helfen. Man merkt ihr an, dass sie nicht wirklich bei der Sache ist.

Es sollte eigentlich ein 30-Stunden-Stream werden, in dem Isa mit Freunden zusammen Minecraft spielt. Nach circa der Hälfte lassen allerdings ihre Kräfte nach und sinkt in ihrem Gamingstuhl immer weiter ins Land der Träume . Nur um kurz danach von ihren Kollegen, darunter Papaplatte und BastiGHG, unsanft mit Gegröle geweckt zu werden.

Wer mal eine durchzechte Partynacht hinter sich hatte, kann sich vorstellen wie schwer es einem da fallen kann, wach zu bleiben. So ähnlich ging es Twitch -Streamerin HoneyPuu bei ihrem 30-Stunden-Stream . Sie ist während dieser Challenge bei laufender Kamera eingeschlafen . So witzig das auch klingen mag, kann Schlafmangel schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

