Amazon bringt uns mit der gefeierten und aufwendig gestalteten Fantasyserie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurück nach Mittelerde. Die Serie erzählt die Vorgeschichte der HdR-Trilogie nach den Werken von J.R.R. Tolkien und stellt zahlreiche neue Charaktere vor – aber auch ein paar wohl bekannte Figuren etwa die Elbin Galadriel aus den Filmen.

Wir stellen euch die junge Galadriel und ihre Darstellerin etwas näher vor.

Morfydd Clark wird zur jungen Galadriel

Als der Streaminganbieter vor fünf Jahren die Rechte an einer Serie zu Tolkiens Werken in einem harten Bieterkampf für sich entscheiden konnte und seitdem eine Menge Geld in die Hand nimmt, um neue Geschichten aus der umfangreichen Mittelerde-Saga zu erzählen, durften sich Fans schon früh auf ein Wiedersehen mit Galadriel freuen.

Denn im Gegensatz zu den anderen, lieb gewonnenen Charakteren aus den Oscar-prämierten Filmen „Der Hobbit“- und „Der Herr der Ringe“ gehört sie zu den wenigen Figuren, die zu Zeiten der Serie „Die Ringe der Macht“ während des Zweiten Zeitalters schon in Mittelerde lebten und wirkten – tausende Jahre vor den Ereignissen aus HdR-Trilogie.

© Amazon Studios

So gehörte die Elbin Galadriel auch zu den ersten Figuren der Serie, die besetzt wurden. Schauspielerin Morfydd Clark verkörpert die tapfere und mutige Elbenkriegerin, die zu Beginn der Serie als einer der wenigen die Gefahr für Mittelerde wahrnimmt, die von Sauron, dem Heerführer des von den Elben besiegten dunklen Lord Morgoth ausgeht.

Morfydd Clark ist eine walisische Schauspielerin, die in Schweden aufgewachsen ist und aus zahlreichen britischen Produktionen bekannt ist. So spielte sie etwa im Horrorfilm „Stolz und Vorurteil und Zombies“ (2016) mit und war auch im Horror-Katastrophenfilm „Crawl“ (2019) von Alexandre Aja sowie im Mysteryfilm „Saint Maud“ (2019) in Hauptrollen zu sehen. Zuletzt spielte sie in der Netflix-Miniserie „Dracula“ (2020) von „Sherlock“-Macher Steven Moffat mit.

Mit ihrer Rolle als junge Galadriel schlüpft Morfydd Clark in die Fußstapfen von ihrer Oscar-prämierten Vorgängerin Cate Blanchett, die die Herrin von Lothlórien während des Dritten Zeitalters in den erfolgreichen HdR-Filme verkörperte.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Galadriel in den Filmen und der Serie

Die mutige Galadriel gehört zu den wichtigsten Hauptfiguren in der HdR-Serie, die als unsterbliche Elbin einer der wenigen die Entstehung von Mittelerde (während des Ersten Zeitalters) miterleben durfte und auch die Schreckenstaten des dunklen Herrschers Melkor mit eigenen Augen gesehen hat.

Nachdem die Elbenkriegerin maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass der mächtige Lord besiegt werden konnte, ist sie scheinbar die Einzige, die weiterhin eine mächtige Bedrohung für Mittelerde ausmacht. Und tatsächlich plant Melkors Heerführer und rechte Hand Lord Sauron, seinen Herrn und Mentor zu rächen und ganz Mittelerde in Dunkelheit und Verderben zu stürzen.

Als Anführerin der Heere des Nordens ist sie schon seit Jahrhunderten auf der Suche nach Sauron, als jedoch Gil-galad den Krieg für beendet erklärt, hört Galadriel auf ihre Eingebung und setzt die Suche fort.

Unterwegs trifft sie auf einen mysteriösen Fremden namens Halbrand, der aus den Südlanden stammt und scheinbar königliches Blut besitzt. Am Ende der ersten Staffel muss Galadriel erkennen, dass Halbrand nicht der ist, der er zu sein scheint.

In der zweiten Staffel dürften wir mehr von Galadriel und ihrem Kampf gegen Sauron erleben. Gerüchten nach bekommen wir auch endlich Galadriels Ehemann Celeborn aus den Buchvorlagen zu Gesicht.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen