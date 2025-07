Helldivers 2 Update – Neue Warbond-Token für kostenlose Premium-Inhalte

Helldivers 2-Spieler dürfen sich freuen: Eine neue Community-Aktualisierung bringt das sogenannte Warbond-Token in das Spiel. Dieses ermöglicht es bestimmten Spielern, Premium-Warbonds in Helldivers 2 kostenlos freizuschalten. Die Entwickler von Arrowhead Game Studios haben diese Entscheidung getroffen, nachdem sie das Feedback der Community ausgewertet haben. Diese Anpassung wurde mit Begeisterung von den Fans aufgenommen.

Was ist das Warbond-Token?

Was bietet das Warbond-Token den Spielern? Das Warbond-Token ersetzt das Steeled Veterans Warbond, das mit den speziellen Editionen des Spiels kam. Spieler, die die Super Citizen Edition oder das Super Citizen Edition Upgrade erworben haben, können mit diesem Token jeden Premium-Warbond im Spiel freischalten. So wird vermieden, dass Spieler versehentlich das Steeled Veterans Warbond doppelt kaufen.

Das Token wird am 26. August 2025 freigeschaltet. Frühere Käufer der Super Citizen Edition Upgrade mussten sich an den Kundenservice wenden, um ein doppeltes Steeled Veterans Warbond zu korrigieren. Das neue Token erleichtert diesen Prozess erheblich.

Wie erhältst du das Warbond-Token?

Wer hat Zugang zum Warbond-Token? Leider steht das Warbond-Token nicht allen Helldivers 2-Spielern zur Verfügung. Es ist nicht als eigenständiges Produkt erhältlich. Spieler, die nur die Standardedition besitzen, müssen das Steeled Veterans Warbond kaufen oder in das Super Citizen Edition Upgrade investieren, um Zugang zu erhalten, bevor das neue Token im August erscheint.

Um das Token zu beanspruchen, logge dich nach dem Release-Datum mit der entsprechenden Edition oder dem Upgrade ein. Gehe zum Schiffshub und wähle einen Premium-Warbond aus. Drücke dann „Premium Warbond beanspruchen“ anstelle von „Premium Warbond kaufen“. Eine Bestätigungsmeldung wird sicherstellen, dass du das Token nicht versehentlich ausgibst.

Reaktionen der Community

Wie hat die Community auf die Ankündigung reagiert? Die Reaktionen auf die Ankündigung in sozialen Medien wie X waren überwiegend positiv. Der Post erhielt schnell tausende von Likes und unterstützende Kommentare. Viele Spieler sehen darin einen guten Grund, in das Super Citizen Upgrade zu investieren, da es ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Einige waren jedoch enttäuscht, dass das Token nicht anderweitig erhältlich oder verschenkbar ist.

Die Ankündigung erfolgte kurz vor einem YouTube-Livestream für das Spiel am 3. Juli 2025. Der Livestream beginnt um 15:00 Uhr CET, weitere Details zum Livestream sind jedoch noch nicht bekannt.

Was denkst du über das neue Warbond-Token in Helldivers 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!