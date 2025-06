Helldivers 2 Update: Mega Shrieker-Nester jetzt härter, neue Inhalte gratis

Helldivers 2 hat kürzlich ein spannendes Update veröffentlicht, das eine Reihe von Anpassungen und eine kostenlose Battle For Super Earth Commemorative Cape beinhaltet. Dieses Update mit der Versionsnummer 01.003.103 bringt vor allem Balancing-Änderungen mit sich, die sowohl die Schwierigkeit erhöhen als auch senken.

Was sind die wichtigsten Änderungen im Update?

Welche Balancing-Anpassungen wurden vorgenommen? Das Update erhöht die Gesundheit der Mega Shrieker-Nester, um die Herausforderung zu steigern und mehr Lösungsansätze zu bieten. Zudem haben Leviathane jetzt eine kürzere Sichtweite und markieren ihr Ziel ein paar Sekunden vor dem Angriff, um dir eine faire Warnung zu geben.

Welche Fehler wurden behoben? Mehrere Absturzursachen und Hänger wurden behoben, darunter Abstürze beim schnellen Wechseln zwischen Menüs in der Waffenanpassung und ein Problem, das beim Kampf gegen Bots mit schlechter Verbindung auftrat.

Neue Inhalte und Fixes in Helldivers 2

Welche neuen Inhalte wurden hinzugefügt? Neben der kostenlosen Cape gibt es Videos für den K-9 Guard Dog und den GL-52 De-Escalator sowie eine Korrektur für die Animationen des Pistolenvisiers. Das Update behebt auch diverse Fehler bei Waffen und Gegnern.

Welche Fehler bei Waffen wurden behoben? Waffen mit wählbarer Munition wie das Recoilless Rifle hatten ihre Icons überschrieben. Das wurde korrigiert. Zudem wurde das Problem behoben, dass der P-92 Warrant im unguided Mode einige Ziele nicht erfasste.

Community-Reaktionen und zukünftige Inhalte

Wie reagiert die Community auf das Update? Viele Spieler freuen sich über die Verbesserungen und die kostenlose Cape. Doch das Highlight ist die mögliche Einführung des Review Bomb Capes. Shams Jorjani, CEO von Arrowhead Game Studios, hat diese Idee angedeutet. Die Community wartet gespannt auf eine offizielle Bestätigung.

Was ist das Review Bomb Cape? Dieses Cape zeigt das Steam Review Chart des Spiels und wurde berühmt, nachdem Helldivers 2 negative Bewertungen wegen der Region-Lock-Politik von Sony erhielt. Mit der Rücknahme dieser Politik könnte das Cape bald Realität werden.

Wie geht es weiter mit Helldivers 2?

Welche weiteren Verbesserungen sind geplant? Arrowhead Game Studios arbeitet weiterhin an der Behebung von Fehlern und der Verbesserung des Spielerlebnisses. Spieler sind angehalten, weiterhin Probleme zu melden, um das Spiel noch besser zu machen.

Was können Spieler in Zukunft erwarten? Neben der möglichen Einführung des Review Bomb Capes arbeitet das Entwicklerteam an weiteren Inhalten und Updates, um die Helldivers-Erfahrung stetig zu verbessern.

