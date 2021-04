Hellblade 2: Schauspielerin Melina Jürgens geht neuen Weg für Sequel

Ninja Theory produziert aktuell Senua’s Saga: Hellblade 2, ein direktes Sequel zum ersten Hellblade-Teil, das einmal mehr die Protagonistin Senua in den Vordergrund der Erzählung stellt.

Das Sequel der etwas anderen Art, das die Psychose der Protagonistin im 1. Teil beleuchtet, befindet sich mittlerweile in seiner Hochphase der Produktion und die wartenden Fans fiebern dem Releasetermin entgegen. Das Spiel erscheint zu einem unbekannten Zeitpunkt für die Xbox Series X/S und den PC.

Während wir also auf ein finales Datum warten, versorgt uns Ninja Theory ein wenig mit Behind-the-Scenes-Material, das ihr euch jetzt ansehen könnt.

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Behind the Scenes zeigt Vorbereitung auf Sequel

Via Melina Juergens Official könnt ihr euch jetzt die 2. Episode der Videoreihe „Diary of a Digital Hooman“ ansehen. Hierbei handelt es sich um ein Videotragebuch von Melina Jürgens, die bekanntlich die Hauptfigur Senua in Hellblade verkörpert.

Erwartet keine neuen Gameplay-Eindrücke, es ist lediglich ein Behind-the-Scenes-Video. Ihr erfahrt hier allerdings eine Menge darüber, wie sie sich auf die Rolle vorbereitet hat. Insbesondere die physische Herausforderung wie ihr Kampftraining und die Anstrengung ihrer ganz persönlichen Reise bis hin zur finalen Figur wird hier aufgezeigt.

Nachdem sie sich nach dem Abschluss des 1. Teils nämlich eine mehrmonatige Pause gegönnt hat, trat Ninja Theory schließlich an sie heran mit der Anfrage zum Sequel.

Wissenswert ist, dass sie versucht ihre Stunt-Arbeit selbst zu machen, um die Performance schließlich noch glaubwürdiger zu machen.

Um dies zu bewerkstelligen, hat sie unter anderem ein Schwerttraining gemeistert, und zwar mit C.C. Smiff – dem Schwertmeister, der auch für Choreographien in Star Wars und Game of Thrones mit Rat und Tat zur Seite stand.

Obendrein hat sie Hilfe von ihrem Partner Ederson Lion Macedo. Sie bat ihn sie physisch stärker aufzubauen. Dieser ist bekanntlich ein MMA-Trainer und Profikämpfer.

Insgesamt verfolgt sie hier also einen ähnlichen Weg wie beim 1. Teil und dennoch verfolgt sie neue Ansätze. Ihre neuen, kämpferischen Fähigkeiten mit dem Schwert werden wir wohl in verbesserter Form in „Senua’s Saga: Hellblade 2“ zu sehen bekommen. Wir erfahren im Video schließlich, dass die Animationen sich ihren neuen Fähigkeiten anpassen werden.

Falls ihr die 1. Episode – die Einleitung der Reihe – verpasst habt, bauen wir sie an dieser Stelle hier für euch ein. Hier seht ihr, wie ihre Reise im Rahmen des Sequels ihren Anfang nahm. Es sollen zudem weitere Episoden folgen: