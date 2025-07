HBO bringt Harry-Potter-Serie – Diese 8 Charaktere stehen im Fokus

Mit der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums der neuen Harry-Potter-Serie von HBO steigt die Vorfreude unter den Fans weiter an. Die Serie, die sich über zehn Staffeln erstrecken könnte, verspricht, tiefer in die Welt der Potter-Bücher einzutauchen als die bisherigen Filme. Aufgrund der umfangreichen Geschichten und der vielen Hintergrundinformationen im Potter-Universum könnte diese Serie endlich die detaillierte Erkundung bieten, die sich Fans seit dem Ende der Filmreihe gewünscht haben.

Durch das Format einer Serie wird es möglich, Charaktere, Handlungsstränge und wichtige Teile der Potter-Lore hervorzuheben, die in den Filmen zu kurz kamen. Während ein Film nur begrenzte Zeit hat, bietet eine Serienstaffel viel mehr Raum für Entfaltung. Da die erste Staffel vermutlich Harry Potter und der Stein der Weisen adaptieren wird, haben die Autoren und Produzenten die Möglichkeit, die Bedeutung von Charakteren zu stärken, die in den Filmen vernachlässigt wurden. Hier sind acht Charaktere, die im Remake von HBO endlich die Aufmerksamkeit bekommen könnten, die sie verdienen.

Charlie Weasley

Warum ist Charlie Weasley so wichtig? Charlie Weasley, der zweite älteste Weasley-Spross, erscheint in den Filmen kaum. Obwohl er in den Büchern vorkommt, wurde er in den Filmen nur auf einem Foto während einer Ägyptenreise gezeigt. Als Drachenliebhaber könnte er in der Serie eingeführt werden, um das Fantasyelement der Drachen stärker zu betonen.

Argus Filch und Arabella Figg

Welche Rolle spielen Argus Filch und Arabella Figg? Argus Filch, der mürrische Hausmeister von Hogwarts, wird von Paul Whitehouse verkörpert, während Arabella Figg noch auf eine Besetzung wartet. Beide sind sogenannte Squibs, nicht-magische Kinder magischer Eltern. Die Filme haben diese Gruppe kaum behandelt, doch die Serie könnte das ändern und die Vielfalt der magischen Welt besser darstellen.

Peeves

Wird Peeves endlich seinen Auftritt haben? Peeves, der poltergeistartige Geist, wurde in den Filmen komplett gestrichen, obwohl Szenen mit ihm bereits gedreht wurden. Die Serie wird Peeves jedoch einbauen, was für zusätzlichen Humor und ein authentischeres Hogwarts-Erlebnis sorgt.

Die Longbottoms

Warum sind die Longbottoms bedeutend? Während Nevilles Eltern kurz in den Filmen gezeigt werden, fehlt seine Großmutter Augusta komplett. Die Serie könnte die Geschichte der Longbottoms vertiefen und zeigen, wie Nevilles Großmutter ihn aufgezogen hat. Ein besseres Verständnis der Schicksale der Familie Longbottom könnte der Serie zusätzliche emotionale Tiefe verleihen.

Lee Jordan

Welche Rolle könnte Lee Jordan spielen? Lee Jordan, Freund der Weasley-Zwillinge und Quidditch-Ansager in Hogwarts, verschwand nach den ersten beiden Filmen. In den Büchern hat er jedoch eine bedeutende Rolle, indem er eine Art Piratenradio betreibt. Die Serie könnte dies aufgreifen und Lee mehr Raum geben.

Professor Binns

Warum sollte Professor Binns in die Serie aufgenommen werden? Professor Cuthbert Binns, der als Geist weiterhin an Hogwarts unterrichtet, wurde in den Filmen ignoriert. Seine Einführung in die Serie könnte neue Einblicke in das Nachleben in der magischen Welt bieten.

Hannah Abbott

Wird Hannah Abbott eine größere Rolle spielen? Hannah Abbott, die erste Schülerin, die vom Sprechenden Hut in Hufflepuff sortiert wird, hatte in den Filmen kaum Auftritte. Dennoch ist sie in jedem Buch präsent. Ihre größere Einbindung in die Serie könnte neue Perspektiven bieten, insbesondere da sie später mit Neville Longbottom zusammenkommt.

