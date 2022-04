Die „Star Wars“-Prequels sind schön und gut, aber was diesem Zeitabschnitt in der weit, weit entfernten Galaxie erst so richtig Leben einhaucht, sind die anschließenden Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: Rebels.

The Clone Wars spielt dabei zwischen dem zweiten und dritten Teil, also zwischen dem Anfang der Klonkriege und dem Ende jener sagenumwobenen Kämpfe.

Wir sehen in den Klonkriegen sehr viel von Anakin Skywalker. Immer wieder tut sich in der Serie ein leichtes Foreshadowing auf, was schließlich in den 3. Hauptfilm „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ mündet. Die Rede ist von der finalen Transition – von Anakin Skywalker zu Darth Vader, dem Dunklen Lord.

Dabei ist Anakin Skywalker vielschichtig und nuanciert, er ist eine dynamische und sehr komplexe Figur. Und das weiß auch der Schauspieler Hayden Christensen.

Hayden Christensen kehrt zurück als Darth Vader

Dass alle Facetten der Figur berücksichtigt werden müssen, darüber ist sich Christensen scheinbar bewusst, der in Star Wars: Obi-Wan Kenobi als Darth Vader zurückkehrt.

Dabei hat Christensen jetzt gegenüber Entertainment Weekly bestätigt, dass er sich vor dem Dreh sehr gut auf die Rolle vorbereitet habe. Er sei unter anderem dem Binge-Watching verfallen. Heißt, er hat sich nicht nur die Filme angesehen, sondern obendrein noch alle Episoden von „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars: Rebels“. Er hat sie sich vorweg komplett angesehen, um sich wieder in Darth Vader hineinversetzen zu können. Und er hat noch etwas gelernt. Er meint:

„Es war interessant. Sie haben viel gemacht mit den Charakteren in den Shows. Und sie haben die Beziehungen weiter aufgearbeitet. Es gab sehr viel interessantes Zeug zu lernen. Es war wirklich spaßig, zurückzugehen und wieder in die Welt einzutauchen, die immer weiter wächst und immer größer wird.“

Dass wir einen andersartigen Vader zu Gesicht bekommen könnten, haben wir bereits vor einiger Zeit auf PlayCentral.de beleuchtet. Und dass Hayden Christensen jetzt bestätigt, dass er die Facetten von Anakin Skywalker aus den Animationsserien berücksichtigt hat bei seinem Schauspiel, könnte diese These weiter stützen.

Hier erfahrt ihr mehr über den „neuen Darth Vader“ aus der Obi-Wan Kenobi-Serie und wie er unserer Meinung nach inszeniert werden könnte. Er wird voraussichtlich anders, als ihr denkt, während wir es mit dem zornigsten Vader überhaupt zu tun bekommen könnten. Er soll noch zorniger auftreten als in Rogue One: A Star Wars Story.

Und an dieser Steller erfahrt ihr mehr über die weiteren Gegenspieler – das sind die Inquisitoren. Zudem lest ihr hier alles Wichtige zum Start, Cast und erhaltet mehr Informationen zur Serie auf Disney Plus.

