Harry Potter Reboot bestätigt Peeves‘ Rückkehr mit Greg Davies in neuer Rolle

Mit der Ankündigung des Harry Potter Reboots wurde bestätigt, dass Peeves, der laute und ungestüme Poltergeist, endlich seinen Auftritt haben wird. Dies wirft die Frage auf, wie die Umsetzung diesmal gelingen soll. Peeves wurde in den ursprünglichen Filmen komplett weggelassen, obwohl er im Spiel Hogwarts Legacy auftauchte. Ursprünglich war seine Entfernung aus den Filmen nicht geplant. Der Schauspieler Rik Mayall hatte Szenen für den ersten Film gedreht, die jedoch später herausgeschnitten wurden. Leider verstarb Mayall im Jahr 2014, aber einer seiner letzten Auftritte in der Comedy-Serie Drop Dead Fred zeigte genau die Art von chaotischer Energie, die Peeves ausmacht – und wahrscheinlich auch das, was sich die Produktion damals vorgestellt hatte.

Die perfekte Besetzung für Peeves

Wer könnte Peeves in der neuen Serie spielen? Die perfekte Besetzung für Peeves scheint offensichtlich: Greg Davies. Er ist nicht nur eine logische Wahl, weil er Mayall physisch ähnelt (auch wenn er größer ist), sondern auch, weil ihre komödiantischen Stile sehr ähnlich sind. Davies besitzt die gleiche Mischung aus Sarkasmus, Absurdität und Ausdrucksweise, die Peeves benötigt. Er beherrscht den Wechsel zwischen scharfsinnigem Witz und explosiver Energie, was ihn zu einer idealen Besetzung für die chaotische Persönlichkeit des Poltergeistes macht.

Anders als viele Comedians, die sich auf verbale Witze beschränken, geht Davies voll und ganz in ausdrucksstarken Bewegungen auf. Er ist großartig darin, Chaos und Kontrolle zu balancieren, genau das, was du von einer Figur wie Peeves erwartest.

Eine Hommage an Rik Mayall

Warum ist die Besetzung von Greg Davies eine Hommage an Rik Mayall? Das Interessanteste ist, dass Davies in der Serie Man Down Mayalls Sohn gespielt hat. Diese Besetzung fühlt sich fast wie Schicksal an. Das Reboot könnte nicht nur einen Fanliebling zurückbringen, sondern auch Mayalls Vermächtnis ehren und ihm eine frische Note für das heutige Publikum verleihen. Jemanden wie Davies zu wählen, der diesen Geist so natürlich verkörpert, erscheint als die klügste und respektvollste Entscheidung, die sie treffen könnten.

Peeves mag nicht zu den wichtigsten Figuren gehören, aber er zeigt Hogwarts als einen lebendigen, chaotischen Ort und nicht nur als ein gruseliges Schloss. Da die Serie näher an den Büchern bleiben möchte, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ihn zurückzubringen. Mit mehr Raum in der Serie kann Peeves richtig zur Geltung kommen und die alltäglichen Abenteuer und das Leben in der Schule bereichern.

Peeves‘ Rolle in der Serie

Was könnte Peeves zur Harry Potter-Serie beitragen? Eine Serienformat gibt viel Zeit, Peeves richtig zu entwickeln, all seine Facetten zu zeigen und Humor auf kluge, ausgewogene Weise einzusetzen. Mit Davies in der Rolle könnte die Serie das Beste aus der Mischung zwischen Komödie und dunkleren Themen herausholen. Der Schauspieler ist großartig darin, zwischen übertriebenem Chaos und einer Art unheimlicher Spannung zu wechseln, wie er es in Man Down tat.

Zudem könnte Peeves mit der heutigen Technologie endlich so real wirken, wie es sich Fans immer vorgestellt haben – keine Einschränkungen mehr, wenn es darum geht, Geister durch die Luft fliegen zu lassen. Mit einem langsameren Tempo könnte Peeves richtig glänzen, ohne die Hauptgeschichte zu stören. Er bringt etwas in die Serie, das die Filme nicht immer hatten: echten Spaß und Persönlichkeit.

Warum Peeves ursprünglich geschnitten wurde

Warum wurde Peeves aus den Harry Potter-Filmen entfernt? Die Antwort scheint offensichtlich – und das ist sie auch. Mayalls Szenen als Peeves in Harry Potter und der Stein der Weisen wurden wegen tonaler und logistischer Probleme entfernt. Damals war es eine echte Herausforderung, einen lauten Geist zu filmen, der Chaos stiftet. Hinzu kamen die zeitlichen Beschränkungen: Viele Charaktere wurden gestrichen, um das Drehbuch nicht zu lang werden zu lassen.

Das Weglassen von Peeves ließ Hogwarts etwas weniger lebendig erscheinen. Lustige Szenen wie die mit den Wichteln in der Kammer des Schreckens oder der Riddikulus-Unterricht in Gefangener von Askaban sind heute noch unvergessen, weil sie die Stimmung der Filme aufhellten – und Peeves hätte diese Momente noch besser machen können. Er ist im Grunde die Definition von kontrolliertem Chaos, die perfekte Ergänzung zu all dem ernsten Geschehen.

Am Ende des Tages versucht das Reboot nicht nur, Harry Potter neu zu erzählen, sondern auch, zu verbessern, was die Zeit enthüllt hat. Peeves zurückzubringen, mit Davies in der Rolle, ist der beste Weg, dies zu tun. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Serie lustiger, voller und treuer wird. Wenn sie diesen Weg tatsächlich gehen, bekommen wir nicht nur Peeves zurück, sondern auch den Beweis, dass dieses Reboot die Originalgeschichte mit Respekt behandelt. Und Greg Davies hat alles, was nötig ist, um Peeves so erscheinen zu lassen, als wäre er die ganze Zeit dabei gewesen.

Was denkst du über die Rückkehr von Peeves in der neuen Harry Potter-Serie?