Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse ist der dritte Teil der „Harry Potter“-Vorgeschichte. Der neue Trailer zeigt jetzt endlich sehr viel mehr davon, was uns in dem Kinofilm erwartet. Er soll am 7. April 2022 in die Kinos kommen.

Phanatastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse hat einen neuen Trailer

Mads Mikkelsen statt Johnny Depp: Johnny Depp macht nicht mehr mit, aber dafür spielt jetzt Mads Mikkelsen den Ober-Fiesling Grindelwald, der im neuen Trailer nicht von ungefähr wie ein alter Nazi wirkt. Er ruft zum Krieg auf und sowohl Queenie (Alison Sudol) als auch Credence (Ezra Miller) helfen ihm dabei.

Phantastische Tierwesen 3: Alle Infos zur Besetzung, Story, Trailer und Kinostarttermin

Aber seht euch am besten erst einmal den Trailer an:

Dumbledore (Jude Law) ist dabei, nach Verbündeten zu suchen, um Grindelwald die Stirn zu bieten. So trommelt er „Dumbledores erste Armee“ zusammen, die aus den folgenden Mitstreiter*innen besteht: Newt Scamander (Eddie Redmayne), Theseus (Callum Turner), Jacob (Dan Fogler) und Yusuf Kama (William Nadylam). Außerdem machen auch noch Lally (Jessica Williams) und Bunty (Victoria Yeates) mit.

Dem Filmtitel und Trailer nach zu urteilen, dürften wir im dritten Prequel-Teil nochmal deutlich mehr über Dumbledores Vergangenheit, seine Geheimnisse und natürlich die Vorgeschichte der berühmten Persönlichkeiten aus dem Harry Potter-Universum erfahren. Wie viel genau das sein wird, bleibt aktuell noch ein bisschen unklar. Aber immerhin dauert es bis zum Kinostart ja nicht mehr allzu lange.

Großer Wermutstropfen dabei: Von dem mittlerweile überaus skandalumwitterten sowie problematischen Johnny Depp hat sich „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheminisse“ zwar glücklicherweise verabschiedet, aber die queer- und transfeindliche Autorin der Original-Bücher profitiert natürlich trotzdem auch noch von den Verfilmungen.

Freut ihr euch auf den dritten Tierwesen-Film „Dumbledores Geheimnisse“? Wie gefällt euch der Trailer? Schreibt es in die Kommentare.