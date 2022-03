Fans der beliebten „Halo“-Spielreihe können es kaum noch erwarten: Zum 20. Jubiläum der erfolgreiche Spielreihe von Microsoft als einer der erfolgreichsten Xbox-Franchise aller Zeiten kündigt sich nicht nur im Bereich Games Nachschub mit Halo Infinite an.

Auch eine erste mit Spannung erwartete Halo-Serie trifft in wenigen Tagen ein: Am 24. März 2022 geht die Science-Ficition-Serie in den USA bei Paramount+ an den Start. In Deutschland können wir die „Halo“-Serie zeitgleich ab dem 24. März 2022 bei Sky und über Sky Ticket sehen.

Jetzt ist ein neuer und finaler Trailer erschienen, der mehr von der Schlacht der Spartaner gegen die Aliens preisgibt – allen voran Pablo Schreiber als Master Chief.

Erste Story-Details: Darum geht es in der Halo-Serie

Die Handlung ist im 26. Jahrhundert angesiedelt und erzählt von dem verzweifelten Kampf der Menschen gegen ein Bündnis von Aliens, das den Namen Covenant trägt und ein Vernichtungsfeldzug gegen die Menschheit führt. Gemeinsam mit seinem Team der Spartaner nimmt Master Chief im Auftrag des United Nations Space Command (UNSC) den Kampf mit der außerirdischen Bedrohung auf.

Die Spartaner sind besondere Soldaten sprich Supersoldaten, die von Dr. Catherine Halsey (Natascha McElhone) nach einer von ihr entwickelten Methode transformiert werden. Allerdings geht damit der Verlust eines Teils ihrer Menschlichkeit einher, etwa der Fähigkeit zu Gefühlen.

Unterstützung finden die Spartaner durch die aus den Games bekannte KI Cortana. Auch sonst findet sich einiges aus der Spielreihe in der Serien-Adaption wieder, basiert die Serie auf dem ersten Spiel Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 und möchte die Ursprünge des Master Chiefs ergründen.

Halo-Serie: Der erste Trailer samt Release-Datum und Blick auf Cortana ist da

Erste Besetzung: Das Team von Master Chief steht fest

Derweil ist die Besetzung der Sci-Fi-Action-Serie mit den wichtigsten Charakteren aus den Games gefunden. Neben Pablo Schreiber als Master Chief sieht sein Team wie folgt aus:

Natasha McElhone als Dr. Catherine Elizabeth Halsey

Jen Taylor als Cortana

Bokeem Woodbine als Soren-066

Shabana Azmi als Admiral Margaret Parangosky, Director of ONI (Office of Naval Intelligence)

Danny Sapani als UNSC – Captain Jacob Keyes

– Olive Gray als Miranda Keyes

Charlie Murphy als Makee

Bentley Kalu als Spartan Vannak-134

Natasha Culzag als Spartan Riz-028

Kate Kennedy als Spartan Kai-125

und Yerin Ha als neuer Charakter Kwan Ha Boo

Staffel 2 der Halo-Serie bereits in Arbeit

Die Serie „Halo“ wird von Showrunner Kyle Killen gemeinsam mit Regisseur Otto Bathurst und Steven Spielbergs Filmstudio Amblin Television entwickelt. Die erste Staffel umfasst 9 Episoden, die wöchentlich erscheinen werden.

Fans dürfen sich schon jetzt auf eine Fortsetzung in Form einer 2. Staffel freuen, die noch vor dem eigentlichen Start der Serie vom Studio grünes Licht bekommen hat und frühestens 2023 erwartet wird.

Hier könnt ihr noch einmal den ersten Trailer zur Halo-Serie sehen, der mit knapp 10 Millionen Klicks das große Interesse der Fans bestätigt: