GTA V zurück auf PlayStation Plus – Ab 18. Nov. für Extra und Premium verfügbar

Trotz einer erneuten Verzögerung von GTA 6 haben sich Rockstar Games entschieden, GTA V und GTA Online zurück zu PlayStation Plus zu bringen. Bereits am Mittwoch kündigte PlayStation die Liste der Spiele an, die später im Monat in ihren Abonnementdienst aufgenommen werden. GTA V und GTA Online sind bereits mehrfach aus dem PS+ verschwunden und kehren nun erneut zurück für alle, die Teil eines berechtigten Tiers sind.

In den letzten Dezembermonaten haben Sony und Rockstar bereits zusammengearbeitet, um GTA V in PS+ zu bringen. Dieses Mal ist GTA V das Highlight unter den vielen Titeln, die in diesem Monat in den verschiedenen PlayStation Plus Tiers verfügbar sein werden.

Die Rückkehr von GTA V zu PlayStation Plus

Wann wird GTA V für PlayStation Plus verfügbar sein? Sowohl der Story-Modus von GTA V als auch GTA Online werden ab dem 18. November 2025 für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium zugänglich sein. Wenn du das Spiel weder digital noch physisch besitzt und in einem der genannten Tiers angemeldet bist, kannst du das komplette Spiel herunterladen.

Du kannst das Spiel ohne Einschränkungen spielen, bis PlayStation oder Rockstar es aus PS+ entfernen oder dein Abonnement ausläuft. Bisher war dies typischerweise nach etwa sechs Monaten der Fall. PlayStation Plus Essential Mitglieder erhalten jedoch keinen Zugang.

Vorteile für PlayStation Plus Abonnenten

Warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt, GTA V zu spielen? Die Aufnahme von GTA V und GTA Online in den PlayStation Plus Game Catalog erfolgt wenige Wochen vor dem großen Dezember-Update, das neue Villen einführt. Wenn du GTA V auf der PS5 noch nicht digital besitzt und die Next-Gen-Features ausprobieren möchtest, ist dies eine großartige Gelegenheit mit PlayStation+.

Diese Entscheidung folgt auf die kürzliche Hinzufügung von GTA Online zu GTA+, was den Spielinhalt für PS5-Besitzer noch attraktiver macht.

Verfügbarkeit auf anderen Plattformen

Wie sieht es mit Xbox Game Pass aus? Zum aktuellen Zeitpunkt sind GTA V und GTA Online noch im Xbox Game Pass verfügbar. Da es fast sieben Monate im Dienst ist und üblicherweise nicht mit PS+ überschneidet, könnte es bald wieder entfernt werden. Zudem wurde angekündigt, dass GTA Online für die nächste Woche kostenlos spielbar sein wird.

Freust du dich über die Rückkehr von GTA V und GTA Online zu PlayStation Plus? Teile deine Meinung in den Kommentaren!