GTA Trilogy: The Definitive Edition erhält Alterseinstufung in Südkorea

Schon seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte und ein großer Leak über eine Neuauflage der drei GTA-Teile aus der PlayStation 2-Ära durchs Netz. Angeblich sollen alle drei Klassiker in einer Collection für die aktuellen Konsolen und den PC auf den Markt kommen. Nun wurde sogar tatsächlich eine solche „GTA Collection“ in Südkorea eingestuft.

GTA Remaster Trilogy könnte wirklich kommen

Dass Rockstar Games an Neuauflagen der drei Klassiker GTA III, GTA: Vice City und GTA: San Andreas arbeitet, darüber wird schon seit einiger Zeit gemunkelt. Nun kommt ein handfester Hinweis aus Südkorea. Dort bekam das Game Grand Theft Auto: The Trilogie – The Definitive Edition nun eine offizielle Alterseinstufung.

© grac.or.kr

Noch keine Bestätigung

Damit kommen wir einer Bestätigung für die „GTA Trilogy“ einen großen Schritt näher, allerdings heißt dies noch nicht mit Sicherheit, dass diese Collection wirklich erscheint. Eine Alterseinstufung für ein Spiel ist keine offizielle Ankündigung – das haben wir schon bei Vice City Stories und Liberty City Stories gesehen, die angeblich für PS4 erscheinen sollten.

Es heißt also weiterhin abwarten und hoffen, bis Rockstar Games selbst die „GTA Collection“ offiziell ankündigt.

Im Frühjahr 2022 wird erstmal GTA 5 neu aufgelegt

Fans der Open-World-Reihe dürfen sich indes auf die Next-Gen-Version von GTA 5 freuen, die im März 2022 für PS5 und Xbox Series X erscheinen soll. Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer dazu ansehen.