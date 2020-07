GTA Online: Zwei Probleme im Spiel, die zu viel Zeit fressen

Im kommenden Jahr wird GTA 5 Online für die mittlerweile dritte Konsolengeneration veröffentlicht, entsprechend viel Zeit haben Spieler bis heute vor allem in dem Multiplayer verbracht. Zwar sind die Preise für Fahrzeuge, Immobilien und Co. noch immer recht hoch, trotzdem steigt das Vermögen auf den virtuellen Bankkonten vieler Spieler immer weiter an. Und genau an dieser Stelle entstand über die letzten Jahre ein Problem, das im ersten Moment eigentlich total banal klingt, aber ganz schön nerven kann.

GTA Online: Dieses Problem sollte Rockstar lösen!

Egal ob PlayStation, Xbox oder PC, bei allen Plattformen wird an der oberen rechten Bildschirmecke im Spiel angezeigt, wie viel GTA-Dollar ihr derzeit auf eurem Konto besitzt. Doch inmitten einer Partie stehen Spieler immer wieder vor dem Problem, den genauen Betrag zu erfassen, da bei der jeweiligen Summe schlicht die Punkte (im Englischen Kommas) zur Gliederung fehlen. Diese Trennpunkte gliedern die Zahlen bei Geldbeträgen immer von hinten in dreistellige Gruppen: 222.234.478 GTA-Dollar.

Zwar schreibt ein Reddit-Nutzer unter dem Beitrag, dass man den Titel lediglich pausieren müsse, um den eigenen Geldbetrag besser erkennen zu können, doch mittlerweile hat der Post bereits fast 40.000 Upvotes und über 1.000 Kommentare. Anscheinend hat der Nutzer Fighter_C3 mit seinem Beitrag also einen wunden Punkt von „GTA Online“-Spielern getroffen.

Ein anderer Nutzer schreibt in den Kommentaren, dass der Multiplayer über zwei Dinge verfüge, die besonders viel Zeit fressen: das eigene Geld zählen und die Ladezeiten.

Lange Ladezeiten in GTA Online

Tatsächlich sind die Ladezeiten in „GTA Online“ selbst auf den aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One noch immer ein großes Ärgernis für viele Spieler. Sogar moderne PCs mit SSDs ändern an den nervigen Ladezeiten nicht sonderlich viel. Ob es für die kommenden Konsolen, die ebenfalls über schnelle SSDs verfügen werden, eine Optimierung hinsichtlich der Ladedauer geben wird, ist bislang nicht absehbar.

Ein guter Workaround, der bei uns bislang recht gut funktioniert hat, ist im Vorfeld der Start von „GTA 5“. Wurde der Singleplayer erfolgreich geladen, könnt ihr von dort aus direkt in den Multiplayer wechseln. Dadurch ist die Spielwelt bereits geladen worden, weshalb der Beitritt in „GTA Online“ in der Regel schneller funktioniert, als wenn ihr direkt „GTA Online“ startet.

Was sind für euch die größten Ärgernisse in „GTA Online“? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.