GTA Online: Wie bekomme ich das Yeti-Outfit? Fundorte aller Hinweise mit Karte

Zur Weihnachtszeit haben Fans von GTA Online eine Menge zu tun. Nicht nur veröffentlichte Rockstar Games Anfang Dezember das umfangreiche Chop Shop-Update, das unter anderem neue Fahrzeuge und Immobilien im Gepäck hat, gleichzeitig liegt über der gesamten Spielwelt auch eine geschlossene Schneedecke.

Und genau diese weiße Pracht bringt nun außerdem die Schneemänner zurück, die es zu zerstören gilt, um das Schneemann-Outfit freizuschalten. Die genauen Fundorte der 25 Schneemänner erklären wir euch in diesem Guide.

Ein weiteres Outfit, das ihr für euren virtuellen Kleiderschrank in GTA Online freispielen könnt, ist das Yeti-Outfit.

Diesen Guide lieber in Videoform? Dann schaut euch gerne das folgende Video an, in dem wir euch die Fundorte aller Hinweise genaustens zeigen:

Wie schaltete ich das Yeti-Outfit frei?

Mit dem Schnee bekommt ihr es in den verschneiten Wäldern von Blaine County außerdem mit einer mysteriösen Kreatur zu tun, die sich schnell als der legendäre Yeti entpuppt.

Um den die entsprechende Nachricht zu erhalten, solltet ihr in Blaine County in der Nähe des Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiets eine Runde drehen. Nach kurze Zeit sollte diese Meldung in der linken oberen Bildschirmecke aufpoppen.

„Durchsuche das Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet nach Hinweisen auf eine unbekannte Kreatur. Setze ihrer Schreckensherrschaft ein Ende, um eine Bonusbelohnung zu erhalten.“

Von Tanner erhaltet ihr außerdem zeitnah eine Textnachricht mit folgendem Hinweis:

„Hey, bist du ein Jäger?

Denn etwas geht um in diesen Wäldern, und ein Bär ist das nicht. Glaub mir. Das verdammte Viech hat mich fast umgebracht. Die werden dich für verrückt halten, bis du den Pelz anschleppst. Und dann kassierst du ab.“

Wer ist Tanner?

Tanner solltet ihr bereits als Bigfoot-Jäger aus GTA 5 kennen. Franklin trifft auf ihn in Raton Canyon im Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet. Er ist für seine Eigenheiten und seine Besessenheit bekannt, das mythische Wesen zu finden. In GTA Online spielt Tanner dagegen nur eine kleinere Rolle.

Yeti-Jagd: Wo finde ich die 5 Hinweise?

Nachdem ihr vom Spiel den Hinweis und von Tanner die Textnachricht erhalten habt, wird euch auf eurer Karte ein Gebiet markiert, das es zu durchsuchen gilt. Die Aufgabe besteht daraus, insgesamt 5 Hinweise innerhalb des eingezeichneten Gebiets zu finden und damit zu interagieren, um den Aufenthaltsort des Yeti zu offenbaren.

Welche Belohnung gibt es? Jeder Hinweise bringt euch 10.000 GTA-Dollar und 1.000 RP, insgesamt winken also 50.000 GTA-Dollar und 5.000 RP. Habt ihr den Yeti besiegt, gibt es noch einmal 50.000 GTA-Dollar obendrauf. Als Sahnehäubchen könnt ihr euch zudem das Yeti-Outfit verdienen.

Hinweis: Die Reihenfolge, in der ihr die Hinweise finden müsst, ist übrigens völlig egal. Damit ihr aber nicht zu lange Wege zurücklegt, haben wir euch die beste Route auf der folgenden Karte eingezeichnet.

A: Blaues Zelt

B: Zerrissenes Hemd

C: Totes Reh

D: Körperteile

E: Autowrack

A: Blaues Zelt

Das blaue, blutverschmierte Zelt befindet sich auf einem kleinen Hügel und sollte eure erste Anlaufstation sein, es ist kaum zu übersehen. Interagiert mit dem Hinweis, um die Suche fortzusetzen.

B: Zerrissenes Hemd

Das weiße und zerrissene Hemd liegt direkt neben einem Autowrack im weißen Schnee und ist vor allem bei Nacht recht schwer zu erkennen.

C: Totes Reh

Der Tierkadaver liegt direkt am Fluss und kann im Grunde kaum übersehen werden, wenn ihr euch das Ufer entlang bewegt.

D: Körperteile

Die abgetrennten Körperteile findet ihr unterhalb eines abgeknickten Baumes, ein Stück abseits der Straße.

E: Autowrack

Das Autowrack befindet sich etwas versteckt unterhalb einer Brücke. Sucht also nach dieser Brücke und steigt dann an der Seite bis zum Hinweis hinab.

Wo finde ich den Yeti?

Sobald ihr alle Hinweise gefunden habt, solltet ihr zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens erneut das Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet aufsuchen, in dem ihr bereits die Hinweise gefunden habt.

Befindet ihr euch zur richtigen Zeit in diesem Gebiet, wird euch eine Meldung angezeigt:

„Der Yeti aus dem Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet macht Jagd auf dich. Erlege ihn, um eine besondere Belohnung zu erhalten.“

Auf eurer Minimap wird euch nun ein roter Totenschädel angezeigt, der sich schnell auf euren Charakter zubewegt. Natürlich handelt es sich dabei um den Yeti, der ab sofort Jagd auf euch macht.

Bereitet euch also gut vor, indem ihr eine starke Waffe auswählt, denn die Kreatur ist ziemlich stark und hält zudem viel aus. Wir haben es uns einfach gemacht und die Minigun benutzt, wodurch das Monster schon nach wenigen Sekunden das Zeitliche gesegnet hat.

Wo finde ich das Yeti-Outfit?

Ist der Yeti besiegt, wird auch das Yeti-Outfit freigeschaltet und eurem Kleiderschrank hinzugefügt. Alternativ könnt ihr einen Bekleidungsladen aufsuchen und hier das entsprechende Kostüm anlegen. Das Yeti-Outfit befindet sich in der Kategorie Outfits: Festlich, in der ihr auch das Schneemann-Outfit findet.

