GTA Online: A Safehouse in the Hills: Erster Teaser-Trailer veröffentlicht, neue Fahrzeuge erwartet

Rockstar Games hat kürzlich einen neuen Teaser-Trailer und Screenshots zu den kaufbaren Villen im kommenden Update von GTA Online veröffentlicht. Dieses Update trägt den Namen GTA Online: A Safehouse in the Hills. Obwohl noch immer kein Veröffentlichungsdatum genannt wurde, wissen wir bereits, dass es wohl am Dienstag, den 9. Dezember 2025 erscheinen wird, basierend auf früheren Ankündigungen von Rockstar.

Neue Villen in Vinewood Hills

Welche neuen Eigenschaften bieten die Villen in Vinewood Hills? Im Teaser-Trailer kannst du einen Blick auf eine der neuen Villen werfen, die du ab Dezember in GTA Online erwerben kannst. Diese Villen befinden sich in Vinewood Hills, einem bekannten Stadtteil von Los Santos, der an das reale Los Angeles angelehnt ist.

Die Villa im Trailer bietet luxuriöse Annehmlichkeiten wie einen Swimmingpool mit Liegestühlen, einen Jacuzzi sowie einen Dachgarten mit Sitzbereich.

Interessanterweise werden einige Assets aus Devins Villa wiederverwendet, aber es gibt auch viele neue, speziell für dieses Anwesen gestaltete Details. Rockstar Games betont, dass diese Villen nicht nur neue Gebäude sind, sondern auch neue persönliche Assistenzfunktionen und Geschäftsdienstleistungen bieten werden, um das Spielerlebnis zu bereichern.

Neue Fahrzeuge und Screenshots

Welche neuen Fahrzeuge können erwartet werden? Im Teaser-Trailer sind vier Autos zu sehen, die die Straßen von Vinewood Hills entlangfahren. Obwohl die Sicht auf diese Fahrzeuge nicht sehr gut ist, ist es wahrscheinlich, dass sie Teil des neuen Updates sein werden. Die Fahrzeuge passen perfekt zu dem luxuriösen Ambiente der neuen Villen.

Zusätzlich hat Rockstar zwei neue Screenshots veröffentlicht, die die Einfahrt einer der Villen zeigen. Auf den Bildern kannst du einige der Türen und weitere Details erkennen. Es scheint auch einen Sicherheitsmann vor der Haustür zu geben, was auf ein erhöhtes Sicherheitsniveau hinweist.

© Rockstar Games

Sonderangebote und Missionen

Welche Sonderangebote gibt es vor der Veröffentlichung der Villen? Um die Vorfreude zu steigern, hat Rockstar Games spezielle Angebote für GTA-Online-Spieler angekündigt. Du kannst zum Beispiel den Übermacht Revolter (Sportwagen) mit dem eleganten „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design, indem du „Neue Einträge“-Missionen bis zum 7. Dezember 2025 abschließt. Diese Missionen bieten eine spannende Möglichkeit, etwas Bonusgeld zu verdienen, bevor die Villen auf den Markt kommen.

Was hältst du von den neuen Villen, die im Dezember in GTA Online zum Verkauf stehen werden? Hast du bereits eine Vorstellung davon, wie viel diese neuen Anwesen kosten könnten? Teile deine Gedanken unten in den Kommentaren mit uns!