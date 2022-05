Seit dem 15. Dezember 2021 ist der The Contract-DLC in GTA Online verfügbar, der eine größere Story-Mission umfasst und Franklin Clinton – Leiter einer Agentur – als Protagonist zusammen mit Dr. Dre empfängt. Anfangs lehnte jedoch der Hiphop-Superstar das Angebot von Rockstar Games ab – wie kam es jedoch zu einem Meinungswechsel?

Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein Interview mit DJ Pooh – Host des In-Game-Radiosenders West Coast Classics – veröffentlicht, in welchem er gestand, dass es beinahe gar keine Kollaboration mit Dr. Dre und Rockstar Games gegeben hätte. In diesem betont er:

„Zu Beginn war es ein einfaches Nein. Seine Antwort war anfangs nur ein Nein, weil Dre kein Gamer ist. Es ist nicht so, dass er sie [die GTA-Teile] nicht mag oder so, er hat sie einfach nicht gespielt. Er meinte, dass er keine Sachen für Kinder mache.“

Sieht so aus, als hätte Dre also so gar nichts mit Videospielen am Hut. Normalerweise denkt man, dass ein so großer Botschafter der West Coast-Musik sicherlich schon den einen oder anderen Blick nach Los Santos geworfen hätte – falsch gedacht.

So wie DJ Pooh die Geschichte erzählt, hat Dr. Dre einfach nichts mit Games zu tun. Da jener selbst auch an seinen Prinzipien festhält, ist er der Meinung, dass seine Musik nicht für Kinder geeignet ist. Dies erklärt somit seine ursprüngliche Entscheidung für die Ablehnung der Rolle in GTA Online: The Contract.

DJ Pooh lädt Dr. Dre zu einer Runde GTA Online ein

Eines Tages entschied sich DJ Pooh mit seiner Konsole Dre einen kleinen Besuch abzustatten, um ihm die „GTA Online“-Welt vorzuführen. Der Produzent konnte seinen Augen kaum trauen, denn ihm war überhaupt nicht bewusst, welche Möglichkeiten in dieser Welt voller Abenteuer und Rollenspiele vorhanden sind.

Bemerkenswert ist außerdem die Betonung auf die verschiedenen Stufen des Metaverse, welche aktuell noch in den Kinderschuhen stecken. Dies erklärte DJ Pooh im besagten Interview und fügte dem noch hinzu:

„Er war völlig sprachlos. Dre wusste gar nicht, dass dies alles möglich sei – all diese Stufen des Metaverse, aber es ist besser als das. Er sieht mich in einem Lowrider herumfahren und ist echt beeindruckt.“

Nach der Gaming-Session hat sich Dr. Dres Meinung komplett gewandelt. Er war beeindruckt und schloss somit den Deal mit Rockstar Games ab. Dadurch wurde später The Contract veröffentlicht und sorgte bei vielen Spieler*innen für großes Aufsehen. Vor allem das inklusive Album, welches von „Dre“ produziert wurde, sorgte für eine gute Stimmung bei den Fans. Im Großen und Ganzen ist der DLC somit zu einem Erfolg für Rockstar Games und Dr. Dre geworden.