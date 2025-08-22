GTA Online: Sommer-Event bringt Millionen-Geschenke, Simeon-Boni und satte Rabatte

In Los Santos wird der Abschied vom Sommer alles andere als ruhig gefeiert: Rockstar Games startet eine neue Eventwoche in GTA Online, die Spieler mit satten Boni, riesigen Geldgeschenken und starken Rabatten belohnt. Bis zum 17. September regnet es Millionen auf alle, die sich einloggen – dazu rückt Autohändler Simeon Yetarian ins Rampenlicht und macht seine Missionen zu den wohl lukrativsten Aufträgen der Stadt.

Eine Million GTA$ für alle – doppelt für GTA+

Wer sich bis zum Stichtag ins Spiel einloggt, erhält automatisch eine Finanzspritze von 1.000.000 GTA$. Für Mitglieder des Premium-Abos GTA+ gibt es sogar die doppelte Belohnung – satte zwei Millionen GTA$, die ohne weiteren Aufwand gutgeschrieben werden. Damit dürfte der Start in die neue Eventwoche für alle Spieler mehr als rentabel sein.

Simeons Missionen bringen Rekord-Boni

Besonderes Augenmerk liegt in dieser Woche auf Simeon Yetarian. Seine Kontaktmissionen sind mit doppelten GTA$ und RP versehen, während die Exportanfragen sogar dreifach belohnt werden. Wer außerdem alle Premium-Deluxe-Rückführungen abschließt, kassiert einen zusätzlichen Bonus von 500.000 GTA$. Obendrein gibt es im Rahmen der wöchentlichen Herausforderung noch einmal 100.000 GTA$, wenn drei dieser Rückführungen erfolgreich erledigt werden.

Mehr Action in Rennen und Modi

Nicht nur Simeon sorgt für volle Kassen. Auch in der Community-Rennserie sowie im Modus Sumo (Remix) winken diese Woche doppelte GTA$ und RP. Hinzu kommt ein besonderes Highlight in den Garagen: Zum letzten Mal können Spieler den Declasse Drift Walton L35 als kostenloses Driftfahrzeug freischalten – eine Gelegenheit, die sich niemand entgehen lassen sollte.

Fahrzeuge gewinnen: LS Car Meet und Casino

Die Glücksritter unter euch können diese Woche gleich mehrfach abräumen. Im Diamond Casino wartet der Pfister Comet S2 Cabrio als Hauptpreis am Glücksrad. Im LS Car Meet geht es um den Declasse Impaler SZ: Wer es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in die Top 3 der Rennserie schafft, darf das Muscle-Car sein Eigen nennen.

Rabatte auf Autos, Immobilien und Waffen

Für Shopping-Touren gibt es in dieser Eventwoche reichlich Anreize. Mehrere Supersportwagen, darunter der Pegassi Ignus, der Annis S80RR und der Grotti Turismo Omaggio, sind um 40 Prozent reduziert. Klassiker wie der Ocelot Ardent oder der Dewbauchee Specter gibt es ebenfalls deutlich günstiger. Immobilienjäger sparen außerdem 30 Prozent beim Kauf von Smoke on the Water. Auch Waffenliebhaber profitieren: Beim Waffentransporter ist die taktische MP günstiger zu haben, während GTA+-Mitglieder zusätzlich einen Rabatt auf das Gefechtsgewehr erhalten.

Showrooms und Testfahrzeuge

Wie jede Woche locken auch die Ausstellungsräume mit spannenden Modellen. Premium Deluxe Motorsport präsentiert unter anderem den Annis S80RR, den Pegassi Ignus und den Grotti Turismo Omaggio, während bei Luxury Autos Fahrzeuge wie der Canis Castigator oder der Übermacht Niobe bestaunt werden können. Im LS Car Meet dürfen Spieler den Enus Cognoscenti Cabrio, den Dinka Jester und den BF Raptor Probe fahren. Für alle mit Next-Gen-Konsole gibt es außerdem das neue HSW-Premium-Testfahrzeug, den Annis Euros X32.

GTA+-Vorteile im Überblick

Wer über ein GTA+-Abo verfügt, profitiert zusätzlich. Neben der doppelten Geldspritze winkt ein kostenloser Pegassi Torero XO im Vinewood Car Club. Dazu kommen exklusive Atomic-Racing-Kleidungsstücke, eine auffällige Chamäleon-Lackierung in grün-rotem Flop sowie 50 Prozent Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Upgrades.

Die perfekte Woche zum Durchstarten

Mit satten Geldgeschenken, Simeons lukrativen Missionen, doppelten und dreifachen Belohnungen in Rennen und Modi sowie starken Rabatten auf Fahrzeuge und Immobilien liefert die aktuelle Eventwoche in GTA Online ein echtes Rundum-Paket. Wer seinen Kontostand aufbessern, die Garage erweitern oder einfach neue Fahrzeuge testen möchte, sollte die Gelegenheit nutzen – der Sommer endet in Los Santos mit einem Geldregen.