Neu in GTA Online: Premium Deluxe Motorsport und Luxury Autos haben jetzt geöffnet

Das große Sommer-Update The Criminal Enterprises in GTA Online ist live. Natürlich gibt es wieder jede Menge neue Aufträge und Missionen zu erledigen, mit denen ihr frisches Geld in eure virtuellen Kassen spülen könnt. Alle Inhalte des Updates haben wir in diesem Artikel für euch zusammen gefasst.

Damit ihr euch aber nicht allzu sehr an das Gefühl eines prall gefüllten Bankkontos gewöhnt, liefert Rockstar Games natürlich auch wieder neue verlockende Möglichkeiten, um eure sauer verdienten Scheine auf den Kopf zu hauen. In Los Santos gibt es jetzt zwei neue Autohäuser mit zeitlich begrenzten Angeboten.

GTA Online: Neue Autohäuser in der Spielwelt

Simeon Yetarian dürfte vielen aus der Kampagne von GTA 5 in gutem Gedächtnis geblieben sein. Auch im Online-Ableger könnt ihr den Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport jetzt betreten. Etwas luxuriöser geht es bei Luxury Autos gegenüber der Record A Studios zu. Bei beiden neuen Autohäusern könnt ihr die ausgestellten Wagen anschauen, Probe fahren und direkt kaufen.

Die angebotenen Fahrzeuge wechseln in regelmäßigen Abständen. In dieser Woche werden bei Luxury Autos etwa der Grotti Itali GTO und ein Obey Omnis e-GT in Metallic-Eisweiß angeboten. Mr. Simeon hat eine etwas größere Auswahl im Schaufenster:

den klassischen schwarzen Benefactor Dubsta – der bislang noch nicht in GTA Online erhältlich war – mit einer einzigartigen Ausstattung

– der bislang noch nicht in GTA Online erhältlich war – mit einer einzigartigen Ausstattung den Cheval Picador mit einer matten hellgrauen Lackierung und dem Linierungs-Design

mit einer matten hellgrauen Lackierung und dem Linierungs-Design den Albany Hermes (in dieser Woche mit 40 % Rabatt) in klassischem Blau mit passendem Blaue-Flammen-Design

(in dieser Woche mit 40 % Rabatt) in klassischem Blau mit passendem Blaue-Flammen-Design den Bravado Gauntlet Hellfire mit einer granatroten Perleffekt-Lackierung und dem „Zu viel Freizeit“-Design

mit einer granatroten Perleffekt-Lackierung und dem „Zu viel Freizeit“-Design den klassischen hafenblauen Maibatsu Penumbra FF im Kirschblüten-Design

Holt euch jetzt den neuen Benefactor SM722

© Rockstar Games

Mit dem Benefactor SM722 wurde auch ein völlig neues Fahrzeug in „GTA Online“ hinzugefügt. Das Cabrio wirkt extrem sportlich und wie eine Mischung aus Sport- und Rennwagen. Das Auto ist ab sofort bei Legendary Motorsport verfügbar und wird dort folgendermaßen beschrieben:

„Die Designer und Ingenieure bei Benefactor entfernten nach und nach alle unnötigen Komponenten eines modernen Roadsters und landeten so bei der reduzierten, ultracoolen Cabrio-Silhouette des Benefactor SM722. Es gibt jede Menge wissenschaftliche Begriffe, um die Anziehungskraft des SM722 zu beschreiben, aber ihr werdet es sofort verstehen, wenn ihr auf das Gaspedal drückt und euch die G-Kräfte ein semipermanentes Lächeln ins Gesicht meißeln.“