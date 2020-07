GTA Online für PS5 & Xbox: 2021 noch mehr Chaos auf den Servern?

Im Rahmen des PS5-Event von Sony im vergangenen Monat, bei dem unter anderem das finale Design der Next-Gen-Konsole vorgestellt wurde, enthüllte Rockstar Games die weiteren Pläne für GTA Online. Der nächste logische Schritt ist eine erweiterte Version von „GTA 5“ für die PS5 und Xbox Series X.

2021 wird diese neue Version mit technischen Verbesserungen, überarbeiteter Grafik und gesteigerter Leistung für die PS5 erscheinen. Rockstar verspricht, dass man das Spiel „noch schöner und flüssiger“ macht, als jemals zuvor. Weitere Details zu dieser Version hat der Entwickler bislang jedoch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.

GTA Online: PS5 & Xbox mit 64 Spielern?

Doch nun hat ein Leak möglicherweise eine große neue Funktion für „GTA Online“ in der Zukunft enthüllt. Mehrere Händler haben den Titel bereits in ihrem Onlineshop gelistet und dazu weitere Informationen preisgegeben, bei denen es sich allerdings auch einfach nur um Platzhalter handeln könnte.

Der niederländische Einzelhändler Bol erwähnt auf der Produktseite zu „GTA 5“, dass in dem Multiplayer bis zu 64 Spieler auf einem einzigen Server unterstützt werden, was eine Verdoppelung der Spieleranzahl im Hinblick auf die Versionen für PS4, Xbox One und PC darstellt. Ob es sich dabei tatsächlich um die maximale Anzahl von Spielern handelt, die gemeinsam in der Open World unterwegs sein können, ist völlig unklar. Vielleicht sind 64 Spieler auch nur in bestimmten Spielmodi möglich.

Doch angesichts der Tatsache, dass „GTA Online“ seit Jahren ein großes Problem mit Hackern, Cheatern und anderen Betrügern hat und die Performance der Server durch lange Ladezeiten, Laggs und Verbindungsprobleme ein Ärgernis für viele Spieler darstellt, erscheint die doppelte Anzahl an Spielern nicht unbedingt wünschenswert.

Wir möchten aber an dieser Stelle noch einmal betonten, dass es sich bei diesen Informationen bis zum jetzigen Moment nur um Gerüchte handelt, die nicht der Wahrheit entsprechen müssen. Möglicherweise wird Rockstar später in diesem Jahr weitere Informationen zu der Next-Gen-Version von „GTA 5“ teilen und damit auch diese Frage beantworten. Neue Updates zu „GTA Online“ hat das Studio übrigens bereits in der vergangenen Woche versprochen. So soll bald ein großes Sommer-Update veröffentlicht werden, das einen breiten Mix aus verschiedenen Inhalten der zahlreichen Aktivitäten des Spiels bietet. Später im Jahr wird zudem das bislang größte Update für „GTA Online“ erscheinen.