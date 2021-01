Es gibt viele Jobs, die undankbar und schlecht bezahlt sind. Doch was der Park Boy in GTA Online tagtäglich erdulden muss, kann man sich kaum vorstellen. Dieser steht ohne Pause vor dem Casino in Los Santos und muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Denn sonderlich freundlich sind die Spieler, die den Glücksspieltempel besuchen, zu dem Mann nicht. Meistens wird der Angestellte überfahren, erschossen oder angezündet. Da ist die Tatsache, dass das Trinkgeld wohl nicht sonderlich hoch ausfallen dürfte, noch gut zu verkraften.

Wenn NPCs die Schnauze voll haben

Irgendwann ist aber für jeden Mensch der Punkt gekommen, um seinem Ärger Luft zu lassen, das eigene Leben umzukrempeln und einen neuen Abschnitt zu beginnen. Genau dies dachte sich wohl auch der gemobbte Park Boy in „GTA Online“, nachdem ihm ein Spieler aus einem Linienbus heraus den Mittelfinger entgegenstrecke. An diesem Punkt war das Maß offensichtlich endgültig voll und der Frust musste raus.

Der grimmige NPC ging kurzerhand auf den Bus zu, öffnete die Tür und trat dem unfreundlichen Spieler mit voller Inbrunst gegen die Brust, sodass dieser umfiel. Dieser hatte jedoch keine Gelegenheit, um sich von dem Chuck Norris-würdigen Kick zu erholen. Der Park Boy warf ihn aus dem eigenen Bus vor das Casino. Aber damit noch nicht genug.

Der NPC schloss die Tür hinter sich, setzte sich an das Steuer des Fahrzeugs, trat ordentlich auf das Gaspedal und raste davon – das Ziel ist wohl nur ihm bekannt. Der verdutze Spieler war scheinbar ein wenig überfordert mit der Situation, weshalb er sich ebenfalls für einen recht drastischen Schritt entschied.

Habt ihr ähnliche Situationen in „GTA Online“ schon einmal erlebt? Schreibt uns eure lustigsten Erlebnisse gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.