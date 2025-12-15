GTA Online – Neue Villen und KI-Concierge im Update A Safehouse in the Hills

Mit dem neuen Update A Safehouse in the Hills erweitert Rockstar Games die Möglichkeiten in GTA Online um luxuriöse Villen, die du nicht nur erwerben, sondern auch umfassend anpassen kannst. Drei Standorte stehen zur Verfügung, doch alle verfügen über identische Innenräume und Anpassungsoptionen.

Alle Kunstwerke für jeden Wohnbereich

Welche Gemälde und Skulpturen gibt es zur Auswahl? Die Villen lassen sich mit einer Vielzahl an Kunstwerken ausstatten. Für den Eingangsbereich existieren genau 9 unterschiedliche Gemälde. Darüber hinaus kannst du für jedes Zimmer passende Kunstwerke hinzufügen – darunter das Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Hauptschlafzimmer sowie spezielle Räume wie die Trophäen- oder Medienzimmer. Speziell für das Wohnzimmer gibt es 6 Gemälde, während das Mediaroom über 6 Wandflächen für Kunstwerke verfügt.

Zudem stehen dir bis zu 62 Skulpturen zur Verfügung. Diese lassen sich in Eingangsbereich, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Treppenhaus oder Spa platzieren. Wichtig: Der beliebte Kaktus ist nur im Eingangsbereich und Wohnzimmer verfügbar – in anderen Räumen wird er durch andere Pflanzen ersetzt.

Virtueller Concierge und Stiloptionen

Was bietet der Prix Luxury Concierge? Mit jeder Villa kommt automatisch ein KI-gesteuerter Concierge vom fiktiven Anbieter Prix Luxury dazu. Du kannst zwischen drei Persönlichkeiten wählen: Haviland, Angel oder OG. Jede davon hat ihre ganz eigene Art von Interaktionen und Ansprache im Spiel.

Wie lässt sich der Innenraum gestalten? Es stehen drei verschiedene Stilrichtungen zur Auswahl. Standardmäßig ist der Look San Andreas Coastal voreingestellt. Optional kannst du für jeweils 497.500 Euro auf die Stile Los Santos Loft oder Vinewood Regency aufrüsten.

Tönungen und Muster

Welche Tönungen und Wandmuster gibt es? Für jeweils 100.000 Euro kann die Villa mit verschiedenen Tönungen für Wände oder Lichtquellen individualisiert werden. Es stehen aktuell sechs unterschiedliche Muster zur Auswahl – zusätzlich zur kostenlosen Standardversion.

Zusätzliche Räume und Funktionen

Welche Räume können nachgerüstet werden? In jeder Villa hast du die Möglichkeit, bis zu fünf zusätzliche Funktionsräume zu erwerben. Die Preise und Optionen im Detail:

Raum Preis (Euro) Fahrzeug-Podium 650.000 Waffenkammer 720.000 Spielhalle (vorheriger Besitz erforderlich) 950.000 Fahrzeugwerkstatt 880.000 Private Sicherheit 1.750.000

Festliche Spezialdekorationen

Was passiert an bestimmten Feiertagen? Während saisonaler Events und Feiertage sind thematisch passende, kostenfreie Deko-Elemente in den Villen aktiv. Diese wechseln je nach Jahreszeit, zum Beispiel an Weihnachten oder Halloween, und bringen damit automatisch neue Dekorationen ins Spiel – komplett ohne Zusatzkosten.

Lohnen sich mehrere Villen?

Was passiert, wenn du alle drei Villen besitzt? Auch wenn jede über dieselben Anpassungsmöglichkeiten verfügt, lohnt sich der Besitz mehrerer Villen für Sammler oder für das abwechslungsreiche Spielerlebnis mit wechselnden Standorten in Los Santos.

Die neuen Anwesen setzen einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von GTA Online, das kontinuierlich mit kostenlosen Updates erweitert wird. Das lebendige Open-World-Erlebnis wird damit noch individueller und luxuriöser – ganz im Stil von Los Santos.

Wie gefallen dir die neuen Anpassungsmöglichkeiten der Villen in GTA Online? Hinterlasse deine Meinung gerne in den Kommentaren!