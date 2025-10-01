GTA Online – Hol dir den einzigartigen Jubiläums-Partyhut ab Oktober 2025!

GTA Online feiert sein 12-jähriges Jubiläum, und Rockstar Games hat ein besonderes Geburtstagsgeschenk für dich parat. Seit dem bahnbrechenden Start im Jahr 2013 hat sich viel getan, aber die Faszination für GTA Online bleibt ungebrochen. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, kannst du dich über exklusive Belohnungen freuen.

Das neue Geburtstagsgeschenk

Was erwartet dich im Jubiläumsgeschenk? Wenn du dich ab dem 1. Oktober 2025 in GTA Online einloggst und dein Charakter bereits seit 12 Jahren existiert, erhältst du ein besonderes Geschenk: einen schwarz-grünen Partyhut mit der Zahl 12. Dieser Hut ist mehr als nur ein Accessoire, er repräsentiert eine Ära des Spiels. Um den Hut zu tragen, besuche einfach den Partyhüte-Bereich in deinem Kleiderschrank oder im Interaktionsmenü. Zusätzlich erhältst du Feuerwerksmunition.

Die Partyhüte der Jahre 1 bis 11 wurden als Teil des „The Chop Shop“-Updates im Jahr 2024 eingeführt. Solltest du deinen Charakter nicht am ersten Tag erstellt haben, keine Sorge: Du erhältst den entsprechenden Hut an jedem Jahrestag der Charaktererstellung.

Wie finde ich das Geburtsdatum meines Charakters?

Wie kannst du das Erstellungsdatum deines Charakters herausfinden? Um herauszufinden, wann dein Charakter erstellt wurde, drücke die Pausetaste und navigiere zum Reiter „Statistiken“. Dort findest du unter „Allgemein“ das genaue Erstellungsdatum deines Charakters.

Der Blick in die Zukunft von GTA Online

Was bringt die Zukunft für GTA Online? Während das 13. Jubiläumsjahr bevorsteht, ist der Hype um GTA VI bereits groß. Das neue Spiel soll am 26. Mai 2026 erscheinen. Es gibt jedoch bereits Hinweise auf Partyhüte bis zum 15. Jahr, was darauf hinweist, dass GTA Online noch viele Jahre Unterstützung erhalten wird. Twitter-Nutzer Finn Pup entdeckte durch einen Glitch, dass sein Charakter bereits alle 15 Hüte besitzt, was die Vermutung nährt, dass Rockstar Games langfristige Pläne für das Spiel hat.

Neben den Hüten gibt es auch Party-Outfits als Geschenke. Ein bronzenes Partykostüm erhältst du, wenn dein Charakter 5 Jahre alt ist, während das silberne Outfit für Charaktere reserviert ist, die 10 Jahre oder älter sind. Ob ein goldenes Kostüm für das 15. Jahr eingeführt wird, bleibt abzuwarten, aber es wäre eine logische Fortsetzung.

Deine Meinung zählt!

