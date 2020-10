Halloween Week in GTA Online: UFOs, Peyote-Pflanzen und mehr

Nachdem bereits das Halloween-Update für Red Dead Online ausgerollt wurde, wird die anstehende Schreckensnacht nun auch in GTA Online gefeiert. Rockstar Games hat die neuen Inhalte für den Online-Modus von GTA 5 veröffentlicht, die ganz im Zeichen von Halloween stehen. Das Highlight bildet ein UFO.

Halloween-Update: Außerirdische und Gestaltwandler in GTA Online

Die Außerirdischen sind gelandet? Wer sich online in Los Santos aufhält, kann an Kokurrenzkämpfen rund um ein UFO in Fort Zancudo teilnehmen. Vielleicht könnt ihr spezielle, extraterrestrische Ausrüstung einsacken. Außerdem bringen außerirdische Überlebenskämpfe und Konkurrenzkämpfe doppelte Ausschüttung an GTA$ und RP. Dasselbe gilt für die blutigen und grauenhaften Gegner-Modi Halloween-Bunkerserie, Schlitzer, Slashers, Lost vs. Damned, Condemned, Come Out to Play und Bestie gegen Schlitzer.

Halloween-Kleidung gibt es ebenfalls. Der Gewinn eines Konkurrenzkampfes beschert euch das Cultstoppers-T-Shirt und für den Login bekommt ihr das Gemetzel und andere Hobbies-T-Shirt, das Messer im Dunkeln-T-Shirt und die Orange Punkte-Tech-Maske.

Monstermäßige Karosse: Als Fahrzeug der Woche feiert der Albany Fränken Stange seine Rückkehr, den es bereits 2015 gab. Seine feurige Lackierung macht in GTA Online zur Geisterstunde einiges her. Mit etwas Glück könnt ihr das spezielle Gefährt am Glücksrad gewinnen.

© Rockstar Games

Sucht die transformativen Pflanzen: In ganz Los Santos lassen sich diese Woche noch die Peyote-Pflanzen in GTA Online finden, die euch in verschiedene Tiere verwandeln. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Peyote-Pflanzen.

GTA Online: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen

Rabatte: Diese Woche gibt es saisonalen Rabatte auf grausige Fahrzeuge wie die LCC Sanctus, den Romero und den Albany Lurcher und 40 % auf Basen und 50 % auf Albtraum-Verbesserungen diverser Arena-War-Fahrzeuge.

Basen – 40 % Rabatt

Paleto Bay

Mount Gordo

Sandy Shores

Zancudo River

Grand-Senora-Wüste

Lago Zancudo

Route 68

RON-Alternates-Windpark

Land-Act-Stausee

Basis-Modifikationen/-Erweiterungen – 25 % Rabatt

Stil

Grafiken

Orbitalkanone

Überwachungsraum

Lounge

Schlafbereich

Fahrzeuge – 50 & Rabatt

MTL Cerberus (Albtraum)

Declasse Brutus (Albtraum)

HVY Scarab (Albtraum)

Vapid Imperator (Albtraum)

Fahrzeuge – 30 % Rabatt

Albany Lurcher

Leichenwagen Chariot Romero

LCC Sanctus

Arena-Albtraum-Verbesserungen – 50 % Rabatt

MTL Cerberus (Albtraum)

Declasse Brutus (Albtraum)

HVY Scarab (Albtraum)

Vapid Imperator (Albtraum)

Annis ZR380 (Albtraum)